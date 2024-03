Milei y la "luna de miel" con la gente que puede extenderse pese al ajuste

El primer presidente de tradición liberal-libertario o "anarcocapitalista" como Javier Milei se autodefinió, cumple hoy sus primeros 100 días de Gobierno. Supera así una barrera psicológica, la famosa "luna de miel" que la sociedad le da como cheque a cada gobierno entrante.

Lo llamativo es que, pese a llegar los 100 días de gestión en medio de una crisis sin precedentes desde 2001, que se profundizó a partir del brutal ajuste que su administración hizo recaer sobre las clases populares y medias, conserva aún altos niveles de adhesión social.

No hizo ni más ni menos que cumplir a rajatabla con su promesa de campaña: la reducción salvaje del gasto (la motosierra) por 15 puntos del PBI.

La promesa implícita en el contrato social con el electorado sigue viva: hay que atravesar el temporal de los primeros meses, para después abrazar un nuevo tiempo de estabilidad y baja inflación.

Por eso el devenir de la segunda mitad del año será fundamental para poner a prueba la veracidad de esa promesa. Hasta que termine el primer semestre, el Gobierno gozará del beneficio de la duda.

Tomando como lección la experiencia fallida del Gobierno "gradualista" de Mauricio Macri, la decisión de Milei fue aplicar terapia de shock sobre la economía en los primeros días de su gestión. Ajuste ortodoxo basado en "la motosierra" y "la licuadora", sin medidas sociales compensatorias.

Este economista de 53 años, inauguró su presidencia con un discurso de asunción que brindó a espaldas del Congreso. En las escalinatas del Palacio Legislativo enarboló muchas de sus banderas de gestión: "No hay plata", "no hay alternativa al ajuste" y "el que corta no cobra", en una declaración de guerra a los movimientos piqueteros.

El titular de Economía, Luis "Toto" Caputo, anunció el 12 de diciembre, un salto devaluatorio del 118%, llevando el dólar a 800 pesos. La medida generó un traslado a precios inmediato, disparando la inflación.

También anticipó recortes en el gasto público, una disminución "al mínimo" de las transferencias a las provincias", paralización de la obra pública, quita de subsidios al transporte y la energía.

El 20 de diciembre, Milei presentó el mega-DNU de desregulación de la economía. Se trataba de reformas sobre cerca de 300 leyes, como alquileres, de abastecimiento y góndolas, sumado a la flexibilización de los aportes a obras sociales y el fin de las regulaciones de precios de prepagas.

El 27 de diciembre el Presidente envió al Congreso la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos. Conocida como "ley ómnibus", es la otra gran viga maestra del plan económico de Milei.

Incluía una fenomenal delegación de facultades y declaración de emergencias, un paquete fiscal para reducir drásticamente el déficit, reforma administrativa del Estado y privatizaciones de empresas públicas.

El 24 de enero, 35 días después de la asunción presidencial, se realizó el primer paro contra el Gobierno de Milei, el más rápido convocado contra un gobierno recién asumido.

Sorpresivamente, el 26 de enero Caputo anunció que se retiraba del proyecto de ley Bases el capítulo fiscal.

La decisión de cortar con la intermediación de los planes sociales afectó intereses y calentó la temperatura de "la calle". También el corte del suministro de alimentos a comedores.

El 31 de enero comenzó a debatirse en Diputados el proyecto ómnibus, achicado a poco más de 300 artículos.

El mayor problema para el oficialismo se suscitó el 6 de febrero, cuando en la votación en particular, legisladores de la oposición "dialoguista" le voltearon incisos vinculados a la eliminación de fondos fiduciarios.

Milei consideró que se había desdibujado el espíritu de su proyecto y ordenó el retiro del proyecto. Castigó a los gobernadores, a quienes culpó de ordenar a sus legisladores votar en contra de la ley ómnibus.

El 8 de febrero eliminó el Fondo de Compensación al Transporte que subsidiaba las tarifas de colectivos en el Interior. Al día siguiente, dejó de transferir a las provincias los recursos del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID).

El momento de máxima tensión llegó cuando el Gobierno le pisó a la provincia de Chubut $13.500 millones de coparticipación. Frente a eso, el gobernador Ignacio Torres del PRO amenazó con no enviar un solo barril de petróleo al resto del país. Los otros 23 gobernadores se solidarizaron con Chubut e iniciaron una rebelión.

El 17 de febrero el Observatorio Social de la UCA anunció que la pobreza se había disparado al 57%, la peor marca en 20 años. En enero, el Indec había confirmado una inflación mayor al 20%, que sumado al 25% de diciembre planteaban un escenario sombrío.

En ese clima de máxima tensión llegó Milei a su primera Asamblea Legislativa en el Congreso, el 1 de marzo. Desde un atril de madera, anunció una serie de proyectos "anticasta" y sobre el final lanzó una convocatoria a gobernadores a firmar el "Pacto de Mayo" en la ciudad de Córdoba, el próximo 25 de mayo.

El 8 de marzo, el Gobierno recibió a los 24 gobernadores en la Casa Rosada en la primera reunión preparatoria hacia el "Pacto de Mayo". Allí se filtró que el Poder Ejecutivo prepara una segunda versión más acotada de la ley ómnibus.

El martes 12, Milei recibió una noticia alentadora: la inflación de febrero bajó al 13,2% según el Indec.