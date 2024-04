Una mujer preguntó si podían “faenar” a su perro en una carnicería

Un grupo proteccionista denunció a una mujer ante la Policía Bonaerense luego que ingresara con su perro raza Golden Retriever a una carnicería de La Plata y preguntara si podían faenarlo.

Tras conocerse el hecho ocurrido en el comercio ubicado en las calles 5 y 80, efectivos policiales e integrantes del grupo proteccionista arribaron al domicilio de la mujer y pusieron en resguardo al perro, llamado Toto.

La mujer implicada trató de explicar qué fue lo que sucedió y fue demorada en la Comisaría Octava de La Plata. La UFI Nº 7 del distrito judicial platense le indicó que se le inició una causa por infracción de la Ley Sarmiento, que prohíbe el maltrato animal.

Recataron al animal tras la denuncia

“Buen día, señora, tiene una denuncia por llevar al perrito a la carnicería para faenarlo”, le dijo uno de los rescatistas a la mujer en su casa. El momento fue grabado y se viralizó en las redes sociales.

“No entiendo cuál es el problema. Yo le explico. Mi papá y mi abuelo son del campo. Trabajaron siempre en el barrio Hipódromo con caballos. Cuando el caballo cumple un determinado tiempo se manda a faenar”, se justificó la mujer.

“¿Qué es faenar para usted? Explíqueme”, le preguntó el integrante del grupo proteccionista. “Faenar es como la vaca. Primero lo pelas, le sacás el pelaje. Después lo cuereas y usás la carne. Eso se hace con los animales”, expresó la mujer, quien agregó que su mascota es de avanzada edad.

“Al animal lo vamos a secuestrar y dar en adopción”, le comunicó el hombre, a lo que la mujer suplicó: “No me hagan eso”.

En medio de insultos de parte de la mujer, el animal fue puesto en un canil en el baúl de una camioneta para ser trasladado a un refugio.

La indignación del carnicero

El carnicero al que la mujer le preguntó si podía faenar a su perro dijo que primero se rio, pero que la situación luego le generó “una impotencia terrible” debido a que el animal “es hermoso, amigable y bueno”.

“Primero me reí, después me dijo que fue a dos veterinarias y no lo quisieron sacrificar”, relató Osmar.

Asimismo, el carnicero añadió: “Siento una impotencia terrible porque el perro venía todos los días. Es hermoso, todo el mundo y lo conoce, es amigable y bueno”.