Se realizó la Cena Anual de CIPPEC que convoca a empresarios, políticos y diplomáticos de la Argentina

El evento con mayor incidencia en la agenda pública de nuestro país.



El Centro de Implementación de Políticas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) realizó ayer su Cena Anual en La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. Más de 1.000 referentes de la política, el empresariado, la diplomacia, el sindicalismo, miembros de la cooperación internacional y líderes de opinión participaron de este evento político, que se distinguió por su convocatoria plural, intersectorial y federal.

Gala Díaz Langou –directora ejecutiva de la institución– y José Orlando –presidente del Consejo de Administración– fueron los anfitriones de este espacio de encuentro.

A casi cinco meses de la asunción de Javier Milei como presidente de la Nación, el evento que ya se convirtió en un clásico de cada año fue la caja de resonancia de un presente plagado de desafíos, tras años de frustraciones y de un empeoramiento tanto de la calidad de vida como de los principales indicadores económicos. La narrativa que se escuchó en el encuentro en La Rural contrastó con la “motosierra” y la batalla cultural contra la casta y el Estado que promueve como receta el oficialismo.

Un llamado al equilibrio



Durante el evento, Gala Díaz Langou, directora ejecutiva de CIPPEC; destacó el rol clave de la institución en el contexto actual, atravesado por las discrepancias. “Estamos de acuerdo en una mirada general de por qué no somos un país próspero. Necesitamos estabilizar nuestra macroeconomía y construir una estrategia de desarrollo. Las divergencias empiezan en el cómo hacerlo. Algunas miradas ven que estamos finalmente encarando los problemas y buscando el equilibro de las cuentas públicas. Pareciera que buena parte de la población está dispuesta a atravesar una situación más difícil si eso implica salir adelante. Otras miradas se centran en que las medidas que llevan al equilibrio fiscal tienen costos sociales contundentes. También observan algunos síntomas de desapego a hábitos democráticos”, describió.

¿Cómo contribuye CIPPEC en esta búsqueda de desarrollo en el marco de las instituciones democráticas? “Somos una organización que se dedica a buscar el equilibrio, los puntos de encuentro, la variedad de perspectivas. Aportamos soluciones que funcionan porque son fruto de la investigación, del conocimiento de la gestión pública, del trabajo en territorio, de la colaboración con otras organizaciones. Hemos trabajado en más de 1.200 proyectos a lo largo de nuestros 24 años de vida con gobiernos de distintos signos políticos y de todos los niveles. Por ejemplo, mejoramos las políticas para la primera infancia, la forma en la que votamos o cómo reducir el impacto de las olas de calor, entre muchos otros temas. Y probablemente no tendríamos debate presidencial ni ley de acceso a la información sin CIPPEC”, afirmó Gala Díaz Langou.

CIPPEC tiene un rol destacado en la agenda internacional. Luego de haber co-liderado el Think20 (T20) Argentina en 2018, seguimos trabajando junto a este grupo para presentar recomendaciones a los líderes del G20. Este año, el T20 tendrá lugar en Brasil y CIPPEC tendrá un rol protagónico. Nuestra organización también integra una veintena de redes de think tanks a nivel global.

Presencia de Gobernadores

Entre los gobernadores acudieron Martín Llaryora (Córdoba), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Raúl Jalil (Catamarca) y Leandro Zdero (Chaco) y, en representación de los mandatarios los vices Gisela Scaglia (Santa Fe), Clara Muccio (CABA), entre otros.

Del ámbito diplomático, concurrió Marc Stanley (Estados Unidos), Kirsty Hayes (Gran Bretaña), Reid Douglas Sirrs (Canadá), José Antonio Viera-Gallo (Chile), Camilo Romero (Colombia), Nicola Lill Lindertz Finlandia), Romain Louis Nadal (Francia), Dinesh Bhatia (India), Hiroshi Yamauchi (Japón), Wang Wei (República Popular China), Halvor SÆtre (Noruega), José Frederico Viola de Drummond Ludovice (Portugal), L’ubomír Hladík (República Checa), Torsten Sven Ericsson (Suecia), Yurii Klymenko (Ucrania), Amador Sánchez Rico (Unión Europea), Carlos Fernando Enciso Christiansen (Uruguay).