Felicitas Castrillòn: “El impacto del paro fue mayor de lo que imaginábamos”

Felicitas Castrillón es la actual gerente de Relaciones Institucionales de Aerolíneas Argentinas. De la mano de Isela Costantini llegó a la línea aérea de bandera y desde ese momento se consolidó en su posición. En diálogo con El Tribuno, Castrillón se refirió al paro de 24 horas que afectó a la empresa por parte de cinco de los seis gremios que nuclean a los trabajadores de la línea y no descartó que la medida de fuerza pueda tener motivaciones políticas.

¿Qué efectos tiene el paro?

Este paro lo anunciaron cinco de los seis gremios el jueves pasado. Ayer nos sorprendió ver un mandato del gremio de pilotos que intimaba a los pilotos a no volar durante varias horas antes del conflicto para garantizar que, tanto tripulaciones como aviones, estuvieran aquí antes del inicio de paro. Cuando te digo unas horas pocas horas no son tres, que siempre eso se hace, sino que a partir de las tres de la tarde no quisieron volar más a algunos destinos, con lo cual ayer ya tuvimos que cancelar de manera sorpresiva 46 vuelos de cabotaje como internacionales porque no aceptaron volar.

¿Cómo se reprograman esos vuelos?

La manera en la que vos reprogramás típicamente los vuelos, asumiendo que los vuelos internacionales salen muy tarde a la noche es adelantarlos un poco; de esa manera, te garantizabas que el avión saliera y no dejar varados a esos pasajeros. De más está decir que también en los vuelos internacionales tenemos muchas menos capacidad de reprogramar. Si tenés un vuelo diario a Nueva York versus los cinco vuelos diarios que tenés a algún destino de cabotaje tenés mucha menos flexibilidad. Entonces, eso llevó que de los 330 vuelos que teníamos cancelados para hoy (por ayer) y que ya estábamos reubicando durante el fin de semana, ayer nos encontramos con que no los íbamos a poder reubicar porque no teníamos esos vuelos. Entonces, el impacto del paro fue infinitamente mayor de lo que nos hubiéramos imaginado.

¿Cómo avanza la negociación?

En términos de la negociación, no hay algún nuevo indicio. Recién estamos escuchando que todos los gremios van a hacer una conferencia de prensa a las 15.30 y estaban especulando en esa gacetilla que harían un paro más prolongado hacia el fin de la semana.

¿Están pensando sanciones dentro de la empresa a los que pararon?

Todavía no las ejecutamos y las estamos analizando, pero en rigor de verdad y por todas las negociaciones que se vienen haciendo con el Ministerio de Trabajo interviniendo, los gremios deberían garantizar la paz social. Salvo el anuncio del paro de hoy (por ayer) y como este paro se adelantó creo que tiene que ver con eso. No lo estaríamos haciendo nosotros sino entiendo que el Ministerio de Trabajo.

Hablan de descontar el día...

Acá el día se va a descontar a los que no se presentaron a trabajar, pero más allá de eso no tengo claridad de qué acciones se puedan tomar.

Recién me contaba la cantidad de vuelos afectados. Si a ese número lo tendríamos que pasar a pasajeros que se quedaron si volar, ¿cuántos serían?

Nos imaginamos que serán entre 30.000 y 40.000.

Un número importante...

Muy importante. Tené en cuenta que por suerte estamos volando con aviones bastante llenos, arriba de un 80% de ocupación. Entonces, por un lado que es una buena noticia porque volamos más eficientemente, con aviones más completos, pero por otro lado te hace muy engorrosa la reprogramación porque tenés que reprogramar sobre el espacio ocioso. Entendemos que en los vuelos de cabotaje nos llevaría hasta el viernes reacomodar toda la gente que tenía que volar y en vuelos internacionales nos puede llegar a llevar hasta siete días.

¿Cuánto dinero perdió la empresa con este paro?

Es difícil calcular las pérdidas pero pensá que en este tipo de cosas hay muchas pérdidas o muchos costos por sobre el costo habitual que tiene Aerolíneas; desde el estacionamiento en un aeropuerto de un avión que no iba a pernoctar ahí hasta tripulaciones que pueden estar paradas en algún lado que no tenían que estar allí, hasta costos de hoteles o transportes que le tengas que pagar a los pasajeros. Estimamos que están entre tres y cinco millones de dólares el costo.

Los gremios reclaman un 26% de incremento salarial y dicen que pueden llegar a bajarse hasta un 22%. ¿Cuál es la postura de la empresa?

Te voy a explicar por qué estamos en la postura que estamos. En la paritaria anterior nosotros cerramos en 42% de bolsillo con los gremios. Eso fue en las paritarias fin de 2016, y efectiva para todo 2017. O sea, este año, la gente estuvo percibiendo un aumento del 42% de bolsillo. Ahora estamos discutiendo la paritaria del año que viene. Entonces, todos los indicadores del 2018 están hablando de que la inflación va a estar alrededor del 16%. Nosotros, a parte del 16%, estamos ofreciendo un bono para compensar esa pérdida de bolsillo y, además, tenemos una cláusula gatillo, por si se dispara la inflación. Así, que para el año estamos ofreciendo algo así como un 20% de bolsillo. Nuestro cálculo es, que si vos hacés 42% más 20% con el año que viene y este, estás en aumentos muy por encima de lo que ha ganado el promedio de los colectivos de Argentina; más cuando sos una empresa del Estado que tenemos que trabajar con el dinero de los argentinos. Estamos haciendo una oferta razonable, muy responsable y dictada por un parámetro objetivo que es la estimación de la inflación del año que viene.

Especialistas del sector aeronáutico expresan que este paro es más político que salarial, sobre todo porque hay muchos gremios que están ligados al gobierno anterior. ¿Qué opinión tiene usted al respecto sobre este tema?

Hay algunos gremios que han hecho manifiesto su afiliación política, también muchos han manifestado estar en contra de la política del Gobierno en el ingreso de las “low cost”, no sé qué tiene que ver Aerolíneas con esto. Honestamente la empresa viene creciendo, viene fortaleciendo la red, viene trayendo aviones, viene mejorando en puntualidad. No habría ningún elemento objetivo desde la operación de la compañía que lleve a esta reacción, independientemente de la diferencia del porcentaje en el salario. Así que no descartamos que haya una motivación política.