La sospecha de infidelidad genera la mayoría de las consultas a detectives    

Si bien la reforma del Código Civil argentino estableció, a través del artículo 431, que la infidelidad ya no es una causal legal para que se concrete el divorcio, quienes sospechan que su pareja oculta algo y cuentan con recursos económicos, no dudan en contratar los servicios de un investigador privado. En las agencias que se dedican al tema, este servicio es, por lejos, el más requerido.

Dejar a un infiel al descubierto es la demanda más frecuente para los detectives, aunque también reciben otros pedidos como: buscar a una persona que se quiere contactar, encontrar pistas sobre robos, confirmar a dónde y con quién van los hijos o verificar si un empleado es deshonesto.

Los que ofrecen los servicios de investigador privado en Salta aseguran que pueden garantizar pruebas y recuperar casi cualquier dato personal con el apoyo de la tecnología.

Los que buscan contratar, en tanto, se pueden poner en contacto con empresas que tienen su sede en Buenos Aires pero cuentan con profesionales que hacen el trabajo de campo en la provincia. También hay agencias radicadas en Salta.

Entre los servicios que ofrecen estas agencias se encuentran los de seguimiento, vigilancia, filmaciones, fotos, grabaciones, obtención de “pruebas concretas” de infidelidad, escuchas telefónicas, rearmado del registro de un celular o recuperación de llamadas y mensajes de texto.

También se hacen rastreos de intercambios por chat, recuperación de contraseñas de correo electrónico o de archivos eliminados, aplicación de programas espías y detección de conversaciones de WhatsApp eliminadas, entre otras posibilidades.

Conocedores del mercado y de las demandas que se generan en torno a una posible infidelidad, desde la empresa “Detective Privado” en Salta advierten que estos trabajos pueden llegar a ser costosos, pues se requiere de tiempo, conocimientos y paciencia. “Siempre conviene comenzar por algún tipo de investigación telefónica, para poder determinar ciertos parámetros de conducta como horarios, contactos sospechosos, mensajes o WhatsApp a altas horas de la noche”, destaca esta firma desde la página web en la que ofrece sus servicios.El precio

Como próximo paso a la investigación telefónica, las agencias proponen un seguimiento planificado para obtener pruebas, fotos y videos del infiel in fraganti.

Según la empresa Detective Privado, los seguimientos semanales tienen precios que arrancan en los 1.000 dólares por semana (unos 17.500 pesos), mientras que los que se hacen por día cuestan de 3.500 a 6.500 pesos diarios.

“Un detective privado que realiza esta tarea incurre en gastos básicos de movilidad, como la nafta, pero también se expone a riesgos como elevadas multas de tránsito por circular a exceso de velocidad o por cruzar un semáforo en rojo. Seguir a una persona en auto no es una tarea fácil. A veces se debe hacer entre dos o más vehículos. Todo esto genera gastos e implica recursos que se deben cubrir con el presupuesto”, detallan en la página web.

“Detective Privado La Caldera” es otra de las empresas que se dedica al tema en Salta.

Consultados los responsables de esta agencia sobre los procedimientos que recomiendan para la búsqueda de pruebas de infidelidad, destacaron que el primer paso es recabar información sobre los movimientos de la persona.

“Eso se puede hacer a través de su teléfono personal, pero para eso necesitamos de la colaboración de alguien interesado en el tema y que tenga acceso al aparato”, destacó uno de los investigadores, en un diálogo telefónico con El Tribuno.

El especialista en estos procedimientos destacó que, con un número clave que se ingresa al celular, el equipo se puede “hackear”. Así, los profesionales en la materia toman contacto con todos los correos electrónicos recibidos o enviados, mensajes de texto o chateos.

Este procedimiento se realiza en general durante dos semanas y, en el caso de esta empresa, tiene un costo que va de los 1.500 a los 2.000 pesos. El pago del servicio se debe realizar por cajero automático y en una sola cuota.

Una vez cumplido el plazo de dos semanas, la empresa de investigación realiza una copia de todos los mensajes encontrados y, en particular, de aquellos que prueban la posible infidelidad. Se detectan los números de celular a los que hubo llamadas y a nombre de quién están y se envía una copia a quien contrató el servicio por mail o por escrito.

Tras los pasos

Si la persona que contrata al detective considera necesario realizar un seguimiento a su pareja, desde la empresa de investigadores le ofrecen un servicio que tiene un costo de unos 2.000 pesos por hora.

“Hay que recordar que no siempre se obtienen las pruebas en un solo intento y se requiere de dos o tres días. Es importante destacarlo”, explicó un investigador de la empresa Detective Privado La Caldera, a fines de que los posibles futuros clientes tengan el cuenta el presupuesto necesario para poder llevar adelante un trabajo de este tipo.

En este caso, se debe realizar el 50 por ciento del pago por adelantado. El resto de la tarifa se debe abonar una vez finalizado el trabajo y por medio de un depósito bancario

Esto implica que el cliente debe contar, por lo menos, con 4 mil pesos diarios para afrontar la persecución personalizada de la persona sospechada.