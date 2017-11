Krawczyk es la primera mujer submarinista del país

Eliana María Krawczyk, nacida en Oberá (Misiones), llegó a oficial de la Armada en el 2008 y en diciembre del 2012 se convirtió en la primera oficial submarinista del país, al graduarse en la Escuela de Submarinos y Buceo.

Eliana, la primera submarinista en obtener el cargo de oficial de la historia argentina, es la única mujer que integra la dotación de 44 marinos del ARA San Juan, el submarino con el que se perdió contacto y es buscado intensamente.

Eduardo, el padre de Eliana, vio a su hija por última vez hace dos semanas, antes de que el navío zarpase. "Me dijo que estaba contenta de estar embarcada. Ella es jefa de armas del submarino. No es un oficial que se recibió y quedó ahí nomás, ella sigue estudiando", añadió.

"Ella sola se hace querer. Ella ve un perro abandonado, lo recoge y lo lleva al veterinario, lo cura. Es de un corazón inmenso, además del coraje que tiene", afirmó el padre.

Cuando Eliana llegó a Mar del Plata, cuna de los submarinos, tuvo una atracción fuerte por ellos. Quería formar parte de esa tripulación. Parecía un deseo difícil de cumplir: en sus 71 años de historia, la fuerza nunca había incorporado mujeres en sus filas. Egresó en 2008, y ese año hizo su viaje de instrucción a bordo de la fragata ARA Libertad.

Tras esa travesía que constó de 8 meses y en la que dialogó largo y tendido con otras suboficialistas submarinistas, se convenció de anotarse en el curso de submarinos y buceo de La Feliz. Así fue cómo se convirtió en una pionera en la actividad.

En diálogo con Infobae en mayo, Krawczyk dio detalles de cómo llegó a la Armada, cuáles son sus responsabilidades y qué significa ser la única mujer submarinista de Sudamérica. "Mi vocación por el mar y por la Armada nació con una publicidad, cuando estaba en Misiones en el año 2003. La vi por internet y me interesó, así que fui a la delegación en Posadas, me inscribí, y en 2004 ingresé. Cuando fui al submarino me gustó, me llamó mucho la atención y ahí decidí que iba a ser submarinista, y aparte quería ser la primera mujer", contó.

Eliana además explicó: "De Argentina y Sudamérica soy la primera mujer submarinista. Ahora hay una en Venezuela, y hay una oficial que se egresó el año pasado, que está en el otro submarino, y hay seis mujeres suboficiales submarinistas".

Cuando le consultaron qué sentía ser la única mujer abordo, detalló: "Lo viví siempre bien, y siempre me gustó. No tuve ningún freno ni intervención de nadie, y nunca tuve ningún problema. Duermo con dos compañeros en el mismo camarote. Soy la única mujer abordo y me siento bien, contenta y feliz".