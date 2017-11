Los Pumas derrotaron a Italia 

Tras una serie de resultados decepcionantes, la Selección argentina de rugby, Los Pumas, levantó cabeza para llevarse la victoria frente a Italia por 24-15, este sábado en Florencia, en partido de la gira de noviembre que se cerrará en Irlanda dentro de una semana.

Es la sexta victoria en otros tantos partidos del combinado sudamericano sobre la ‘azzurra‘, una selección que mostró todas sus limitaciones y que hace solo una semana, ganando a Fiyi (19- 20), había puesto fin a una racha de nueve derrotas consecutivas.

Última con cero puntos en el último Rugby Championship, Argentina, que sigue en la búsqueda de un patrón de juego de cara al Mundial del próximo año, había sufrido una dura derrota hace siete días ante Inglaterra (21-8).

Este sábado, el seleccionador Daniel Hourcade hizo nuevos experimentos, como colocar de entrada como medio apertura a Nicolás Sánchez, autor del único try contra los ingleses.

Sin embargo, apenas siete minutos después de la patada inicial, tuvo que ser sustituido por el veterano Juan Martín Hernández.

Fue gracias a una acción de El Mago que Los Pumas abrieron el marcador, con un penal transformado por Hernández (13), al que siguió un try de Sebastián Cancelliere (27), otra de las sorpresas del XV inicial de Hourcade.

No obstante, gracias a los penales (minutos 15, 23 y 33), Italia acabó por delante el primer periodo (9-8).

Al regreso de los vestuarios, los argentinos se mostraron más ambiciosos, dirigidos por un buen Sánchez, que había regresado a la cancha.

El apertura transformó tres penales (46, 54 y 60) y convirtió el try de Marcos Kremer (70), uno de los jóvenes valores de Los Pumas, para ofrecer a su equipo una cómoda ventaja con la que afrontar los minutos finales.

Un try en el descuento de Joaquín Tuculet y la posterior conversión de Sánchez colocaron el definitivo 24-15 en el marcador.

Argentina despedirá 2017 el próximo sábado 25 de noviembre en Dublín frente a Irlanda, mientras que Italia cerrará la ventana de noviembre jugando contra Sudáfrica.