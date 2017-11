Juventud tiene otra parada brava: vista a Chaco For Ever

En esta instancia del torneo, todos los partidos, tanto de visitante como de local, para Juventud Antoniana no tienen margen de error, si pretende continuar prendido en la pelea de ingresar entre los cuatro primeros puestos.

Más aún como el compromiso que tendrá esta tarde, desde las 18, frente a Chaco For Ever en Resistencia.

Adrián Reta, uno de los defensores que mostró cierta regularidad, habló de lo que significó el triunfo del miércoles pasado frente a Mandiyú, del enorme reto de enfrentar a los chaqueños y también no eludió sobre una situación de indisciplina en la que lo involucraron. El jugador manifestó: “Muy contento por el triunfo que logramos frente a Mandiyú, que sirvió para sacarse de encima el mal momento que estuvimos pasando. Así que ya estamos muy metidos en el partido que tenemos que jugar frente a Chaco For Ever”.

El defensor también remarcó la importancia de sumar de a tres en tierras chaqueñas. “Hay que traer un buen resultado. Esencialmente, necesitamos sumar de a tres. Otra vez quedamos con las posibilidad de llegar entre los cuatro primeros, esta es una fecha importante porque se van a enfrentar entre los que están arriba. Nosotros pudimos ganar y es lo que nos fortaleció. Ahora hay que seguir por este camino, el del triunfo”, dijo.

Los equipos

CHACO FE JUVENTUD

L. Ledesma F. Tantoni

M. Barale A. Bellone

M. Cabrera A. Reta

C. Verino J. Antunes

E. Díaz J. Lovato

G. Gómez M. Gómez

M. Chaulet H. Lillo

O. Ramírez J. Iturrieta

L. Rivero R. Gómez

P. Villalba L. Acosta

D. Magno L. Zárate

DT: M. Fullana DT: V. Godoy

Estadio: Juan A. García - Árbitro: Francisco Acosta - Hora: 18