VIDEO: El blooper de Susana Giménez con un perro que hizo pis en su vestido

“¡Ay, no! ¡Nunca me imaginé esto!”, exclamó la Diva de los teléfonos. La conductora sorteó con su clásica espontaneidad un episodio muy incómodo, que podría ingresar a los momentos más divertidos de la historia de su programa.

¡Atención! Si a usted le desagradan los episodios escatológicos, no continúe leyendo esta crónica sobre lo que sucedió en la noche del domingo en el programa de Susana Giménez.

La presencia de un perritto tenía que ver con un “chivo“ al aire, como se conoce en la televisión a las publicidades no convencionales. Pero claro, no sólo estaba al aire: ¡también lo sostenía en sus manos nada menos que la diva de la tevé! Como para no ponerse nervioso. Y el pichicho lo estaba. “Tiene mucho miedo”, dijo Susana, apenas lo agarró.

“¡Ay, qué divino! Pero tiene un olor”, agregó después. Ocurre que el can primero dejó un diminuto residuo: de ese inconveniente Susana salió indemne ya que el animalito -de raza Russkiy Toy- lo depositó en un pequeño canasto.

Pero lo peor llegaría segundos después, cuando la conductora ya se prestaba a regresar al perro a los brazos de uno de sus asistentes. Y tras advertirle a su secretario que no lo deje “arriba del tereso” -¡100 % Susana!-, estalló: “Ay, no, la tiene ahí. Ay, ay... ¡Ayyyyy! No, me muero. ¡Con razón! Vengan, traigan alcohol”, pidió, entre las risas de quienes estaban en el estudio. Porque el Russkiy Toy también había hecho pis. Pero sobre la humanidad de la diva,según señala Infobae.

“Nunca me imaginé (esto). Yo sentía el olor, pero pensé que era tuyo”, bromeó como un asistente, para concluir: “Bueno, no importa. ¡Es suerte, es suerte!”. Quizás que le sucedió porque no escuchó lo que le había dicho ese mismo secretario al alcanzarle el perrito: “Se mueve mucho, ojo. ¡Es escapista!”, le advirtió a Susana.