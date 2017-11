Durán Barba aseguró que "lo más probable" es que Macri sea reelecto en 2019

El consultor ecuatoriano Jaime Durán Barba aseguró hoy que "lo más probable" es que el presidente Mauricio Macri sea reelecto en 2019 acompañado nuevamente por la vicepresidenta, Gabriela Michetti, a quien definió como "una mujer leal y competente que hace bien lo que está haciendo". "Yo creo que la mayoría de las argentinos se pronunció claramente en la última elección no sólo apoyándolo a él, sino también sin establecer un polo de oposición claro, fuerte", analizó el asesor del PRO respecto de las recientes elecciones legislativas.

En diálogo con Radio La Red, Durán Barba manifestó que, de cara a los comicios presidenciales de 2019, su "impresión" es que "lo más probable es que se reelija a Mauricio y seguramente también con su binomia". "Creo que Gabriela hace un muy buen papel. El papel de un Vicepresidente no debe ser protagonizar y tratar de sacarle el escenario al Presidente", indicó el ecuatoriano. Al respecto, el consultor de Cambiemos definió a la titular del Senado como "una mujer leal y competente que hace bien lo que está haciendo", por lo cual resaltó que "es una buena Vicepresidenta".

Respecto a sus estimaciones de lo que sucedería con la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que "probablemente" también sean reelectos. "Las cifras de ambos son enormes de aceptación. Soy particularmente entusiasta del papel de las mujeres en la política. María Eugenia es muy interesante, uno ve la fuerza de la mujer. La mujer en política es como el agua, parece débil, pero no", consideró.

Macri

De Macri dijo que "siempre está pensando en las inversiones, en que la pobreza caiga" y destacó que el Presidente "no se dedica a saber qué hablan los otros políticos". Y agregó: "Los gobiernos dependen de la impronta del Presidente. Macri da un mensaje fuerte de no caer en la corrupción y se presenta siempre en la Justicia, suspendió a un funcionario de la Aduana... Si hay casos de corrupción el Gobierno será contundente y no protegerá a nadie". También se refirió a Elisa Carrió, quien suele criticarlo en público y hasta llegó a calificar de "chanta" al consultor: "Ella y Luis D Elia me divierten, son como dos personajes de la familia Addams. Carrió cumple un papel importante en la Ciudad. Su línea ética está bien, en un movimiento político debe haber diferentes personas", evaluó. Consultado por los exfuncionarios kirchneristas detenidos, planteó: "No es bueno que estén presos. En Perú están presos los expresidentes, también pasa en Brasil. Desgraciadamente la política en la última época tuvo actos de corrupción. El Vicepresidente de Ecuador está preso y lo eligieron ahora". Sobre la situación judicial de Cristina Kirchner señaló que "no es un tema del Gobierno" si la expresidenta debe estar libre o presa y agregó: "Que Cristina haga lo que quiera". .