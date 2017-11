Para Urtubey, uno de los desafíos más importantes es lograr un Estado que dé respuestas a la demanda ciudadana

El gobernador Juan Manuel Urtubey participó hoy en la disertación del Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno Abierto 2017 que se desarrolla en el Centro Cultural Kirchner (CCK), en Buenos Aires.

Bajo el título “De Gobierno Abierto a Estado Abierto”, el mandatario provincial fue el orador en un panel que compartió con la diputada Paula Forteza, diputada franco-argentina representante en la Asamblea Nacional por los franceses de América Latina y el Caribe; y Adriana Donato, presidenta del Consejo de la Magistratura del Poder Judicial de la Nación.

Urtubey dijo que “uno de los desafíos importantes que tenemos por delante es cómo migramos de la organización actual; una estructura de Estado con una lógica del razonamiento que no funciona y con una serie de normas que establecen determinados parámetros de trabajo y de respuestas, que no tienen nada que ver con la demanda ciudadana”.

Consideró que el reto del momento es lograr un Estado “open friendly”. Para ello hay que cambiar paradigmas porque "toda la institucionalidad de América Latina se conformó con el clásico modelo deductivo" y que la "gran crisis del sistema político" se debe a "cómo abrimos el Estado para que no sea un contrato de adhesión".

Además, dijo que "hay que entender que no existe más el ciudadano telespectador"; y que desde Salta se obtuvo un "gran resultado con la Boleta de Adhesión".

Detalló la experiencia de la Provincia que inició en mayo pasado, un proceso a través de debates, foros de discusión y asambleas para incentivar la participación de la comunidad en la elaboración de un proyecto de Ley de Gobierno Abierto. Esta se formula como una política pública transversal para mejorar la gestión de los actos de gobierno, basada en principios como la transparencia, acceso a la información pública, ética ciudadana, innovación tecnológica y participación ciudadana.

En la línea de lograr gobiernos más abiertos mediante la promoción de políticas transparentes y participativas, Urtubey puntualizó que "uno de los mecanismos de participación es el pleno conocimiento del ciudadano". Por ello el desafío hoy es "cómo migramos la estructura del Estado para establecer parámetros de respuestas que respondan a la lógica cultural actual".

En cuanto a cómo hacer para que los grupos desaventajados tengan más voz, el mandatario respondió: "Es importante apelar a la mecánica de discriminación positiva a efectos de avanzar a la lógica de mayor comunicación e incorporación cultural".

El gobernador hizo hincapié en "la necesidad de explorar caminos de participación ciudadana para la toma de decisiones con lógicas y soportes" de manera que "si hay una inquietud a las 4 de la mañana haya un Gobierno Abierto que te responda, y el Estado argentino no está preparado para eso. Hay que empezar a prepararse".



El encuentro

El Encuentro Regional de las Américas para el Gobierno Abierto 2017 que se realiza en el CCK finalizará hoy.

Participan más de 2.000 representantes de gobiernos, sociedad civil, innovadores digitales, desarrolladores, periodistas e investigadores para compartir experiencias e impulsar la agenda de Gobierno Abierto de cara a los desafíos regionales actuales.

La Alianza para el Gobierno Abierto cuenta actualmente con 18 países de América comprometidos en impulsar y fomentar gobiernos más abiertos mediante la promoción de políticas transparentes y participativas, la co-creación de nuevos compromisos de apertura gubernamental, y la rendición de cuentas sobre la gestión pública.

En esta línea, e impulsados por los principios de cooperación y participación por los que se rige la Alianza, se busca que los asistentes del encuentro generen debates que aporten para el armado de una agenda temática que refleje los intereses y prioridades de la comunidad de gobierno abierto a nivel regional.