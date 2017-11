Vecinos piden la entrega de casas

Los contratos de alquiler se están venciendo y no saben por cuánto tiempo renovarlos, porque no tienen certezas de cuándo les entregarán su casas. Se trata de las personas que fueron adjudicadas en 2015 en el barrio El Huaico y aún no le entregaron su vivienda y están a la espera. Esta situación se multiplica en otros barrios.

En estos días el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) realizó una reunión con los adjudicatarios de los barrios El Huaico y Chachapoyas, donde se les explicó las causas de la demora.

"Nos dijeron que nos entregarían en junio de este año, y todavía nada. Lo que nos preocupa es que están venciendo los contratos de las casas que alquilamos y no sabemos por cuánto tiempo más deberemos renovarlos", señaló Violeta Ávila, adjudicataria de la etapa 8 de El Huaico.

La mujer señaló que los otros vecinos van al barrio y ven parada las obras, es por eso que se desesperan. Muchos de estos vecinos pagaron un ahorro previo de hasta 75 mil pesos.

Desde el IPV señalaron, en un parte de prensa, que las obras no se encuentran paralizadas y que resta terminar trabajos de infraestructura.

Y agregaron que estos trabajos se afrontan con financiamiento nacional y provincial; durante los últimos meses del 2015 y primeros del 2016 la cadena de pago con Nación estuvo interrumpida, por lo que la Provincia tomó la decisión de afrontar los gastos para que los trabajos no se paralicen, no obstante, la situación afectó el ritmo de ejecución.

Las familias que se dieron cita en el organismo pertenecen al grupo de 1.049 viviendas que se construyen en capital. Del total de casas ya se entregaron cerca de 200 en los barrios Chachapoyas, El Huaico, Mirasoles, Parque General Belgrano y Limache.

