Central inicia el play off del ascenso hoy en Perico, "vamos por todo”, dijo Cáceres

Arrancan los play off por el ascenso al Federal A y Central Norte tiene una parada difícil en Perico, donde visitará al siempre complicado Talleres.

Emmanuel Cáceres, volante por izquierda del cuervo y quien supo vestir la camiseta del expreso periqueño hace varias temporadas atrás, remarcó la importancia de conseguir un buen resultado en Jujuy.

“Primero que nada, tenemos que estar ordenados, como siempre lo hicimos, pero de entrada vamos a salir a buscar los tres puntos, vamos por todo, tenemos nuestras armas y vamos a traer un buen resultado”, sostuvo Cáceres, quien ya se imagina como será el duelo frente a Talleres de Perico: “Será un encuentro trabado pero estamos acostumbrados a esta clase de partidos. Estamos metidos, pensando en lo que es el partido y somos concientes que queremos hacer historia”.

El plantel iba a viajar hasta Palpalá para concentrar pero ante la deuda de sueldos que tiene la dirigencia con el plantel, se decidió que el dinero con el que se iba a costear el viaje sea destinado para aquellos jugadores a los que se les deba más de tres meses.

“Obviamente que todo influye en la cabeza pero tratamos de no salirnos de nuestro objetivo. Tenemos que aprovechar las virtudes que tenemos, creo que nuestro fuerte se basa en llegar por afuera y tirar centros para la llegada de Willy (Puntano) o también una escapada de Hernán (Vargas)”, comentó el volante.

Cáceres sabe que el estadio Plinio Zabala es uno de los más complicados del torneo pero piensa que también puede favorecer a su equipo. “Creo que la presión la van a tener ellos también, nosotros vamos a ganar y ellos también pero si las cosas no les salen bien, la gente se empieza a impacientar y eso nos va a jugar a favor nuestro”.

Por último se refirió a al objetivo mayor, el ascenso. “Si bien vamos partido a partido, quiero ascender con Central Norte, quiero jugar el Federal A con esta camiseta, estoy cansado de jugar en canchas donde casi se hace imposible jugar, ahora tendremos que hacer el doble de esfuerzo porque no hay margen para el error, son partidos a todo o nada”.

El cuervo sabe que es importante conseguir un buen resultado esta noche para definir el próximo miércoles, a las 17, en el estadio Dr. Luis Güemes, donde seguramente el hincha azabache se hará sentir para darle todo su apoyo.

Los equipos:

TALLERES - C. NORTE

F. Bordón - M. Maino

L. Estrada - P. Vega

N. Bravo - F. Turus

M. Arroyo - L. Formaggioni

R. Lavayén - N. Ayejes

M. Carles - E. Vargas

F. Ruiz - F. Galarza

M. Soria - C. Ávalos

C. Huerta - E. Cáceres

M. López - M. Ceballos

D. Zampini - M. Puntano

DT: S. Galván - DT: N. Acosta

Estadio:Plinio Zabala

Árbitro:Santiago De la Rosa

Hora de inicio:21.30