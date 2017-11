Enzo Pérez: "La Copa Argentina no es un premio consuelo"

Enzo Pérez aclaró este viernes que jugar la final de la Copa Argentina tras la eliminación en semifinales de la Copa Libertadores “no es un premio consuelo”, al tiempo que se ilusionó con poder recortar la distancia con el líder Boca en la Superliga.

“Cuando se arrancó el semestre, el primer objetivo era la Libertadores, pero no se pudo. Siempre mantuvimos en vista los tres frentes, por ahí el campeonato perdimos algunos puntos injustos y la Copa Argentina siempre la jugamos como la teníamos que jugar y por eso estamos llegando a una final. No es un premio consuelo, estamos porque nos lo merecemos al igual que Atlético Tucumán”, aclaró.

En conferencia de prensa, luego de la práctica matutina en el River Camp de Ezeiza, Pérez celebró haber podido cortar la racha negativa con la victoria ante Unión, el último miércoles, en el adelanto de la duodécima fecha de la Superliga.

“Creo que tuvimos una racha negativa en la que no podíamos encontrar el triunfo, por suerte se pudo lograr contra Unión, un equipo complicado, duro, que juega bien. Por momentos pudimos hacer lo que planeamos, pero lo importante es que pudimos quedarnos con los tres puntos”, explicó.

En ese sentido, resaltó que todos los partidos son “importantes”, porque el objetivo del plantel dirigido por Marcelo Gallardo es “acortar la distancia” con Boca, que es de nueve puntos, aunque el millonario tiene un partido más.