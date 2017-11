Guillermo: "Confío en Bou y en sus condiciones"

Guillermo Barros Schelotto, director técnico de Boca Juniors, señaló este viernes que confía en Walter Bou para ocupar el lugar en la delantera de Darío Benedetto -afectado por una rotura de ligamentos- y que el equipo siempre supo reemplazar a sus lesionados.

“Yo confío en él (por Bou) y en sus condiciones. Desde que llegué a Boca, siempre tuvimos jugadores importantes con lesiones graves. El miércoles o jueves hablamos acerca de la posibilidad de que juegue. Le dije que esté tranquilo y sí, no ha hecho goles, pero porque no le ha tocado jugar”, explicó Guillermo en rueda de prensa.

“Me da tranquilidad saber que cuando a Bou le tocó reemplazar a Benedetto, lo hizo bien. Y me da tranquilidad también verlo como lo veo en los entrenamientos”, añadió.

Para el entrenador, el equipo va a apoyar a Bou para que tenga “su mejor rendimiento” el próximo domingo contra Rosario Central como visitante, por la décima fecha de la Superliga.

El ingreso de Bou será uno de los tres cambios que dispondrá Barros Schelotto con respecto a la derrota 2-1 contra Racing en la última fecha. Además, Gino Peruzzi jugará por el lesionado Leonardo Jara y volverá Edwin Cardona por Christian Espinoza.

El once inicial en Arroyito será entonces con Agustín Rossi; Peruzzi, Paolo Goltz, Lisandro Magallán y Frank Fabra; Naitán Nández, Wilmar Barrios y Pablo Pérez; Cristian Pavón, y Cardona.

Consultado por el posible regreso de Carlos Tevez, el entrenador de Boca manifestó que “hasta que él no termine su torneo en China y decida qué hacer, no voy a ilusionar a la gente con la posibilidad de que venga”.

“El presidente (Daniel Angelici) coincidió en un viaje personal con Tevez. Pero Carlitos es jugador del equipo chino, debe terminar este año (el domingo su equipo juega el último partido) y después tendrá la posibilidad de negociar su vuelta. Yo todavía no puedo decir nada”, sostuvo.