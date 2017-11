Comerciantes esperan que hoy repunten las ventas en el black friday

El calor fue agotador en la primera jornada del black friday. Por la tarde, la postal en las peatonales Alberdi y La Florida era similar a la de cualquier viernes. Poca gente con cajas o bolsas enormes de compras, muchas mirando y preguntando precios. Sin embargo, desde la Cámara de Comercio e Industria de Salta afirmaron que ayer las ventas en los rubros de indumentaria y zapaterías fueron muy buenas, en especial por la mañana, y esperan que hoy repunten notablemente en todos los rubros.

Carlos López iba a paso rápido con una bolsa, y Matías Ibáñez, con una caja. "Me compré una notebook que me hacía falta para el trabajo y también para el ocio a unos 10 mil pesos, la saqué con tarjeta así que no entraba en el black friday. Justo coincidió con esto, pero no es que viene exclusivamente por el tema de los descuentos, la compra la iba hacer igual estos días", contó el joven salteño.

Lo que sí aprovechó de comprar, porque no le pareció tan caro, fue un horno eléctrico. Le costó unos 2 mil pesos. Los jóvenes compararon precios en tres casas y decidieron la compra. "Donde yo compré por lo menos había descuentos hasta el 15 por ciento, no es tanto tampoco. Si serían del 30 o más ahí sí se siente", agregó López.

Una zapatería ubicado en el medio de la peatonal Alberdi estaba colmada. Sabrina Rodríguez, que llegó de El Carril para aprovechar las ofertas, salió contenta con dos pares de sandalias. "Compré prácticamente 2 por 1, a 1.600 pesos. Una sandalia para mi nena y otra para mí. Yo venía viendo los precios hace unos días y con el mismo monto me compraba solo una para mí", contó sonriente.

Berta y otra mujer iban con tres bolsas grandes, pero no quisieron detenerse. Al paso solo le dijeron aEl Tribunoque habían comprado unas almohadas un 50 por ciento menos, en una tradicional tienda. Armando y una joven embarazada tampoco quisieron decir mucho. Sin detener sus pasos, cargando una enorme caja con un smart tv de 40 pulgadas, dijo que lo había pagado a 24 mil pesos y que anteriormente el mismo salía 30 mil.

En una casa de electrodomésticos, Jorge Karras comentó: "Por ahora la gente está viendo, no está comprando. Mira más que compra. Está comparando precios, no está decidida. Además, las tarjetas tampoco cerraron, cierran a partir del 25, por lo que mañana seguramente van a concretar las compras. Es nuestra expectativa".

Agregó que los productos que están en el black friday son cosas destacadas de cada sector y que ningún comercio está en condiciones de hacer un 40 por ciento de descuento a todo. El mismo panorama se reflejó en un local de telefonía móvil. Entre los comentarios comunes, la gente criticó las ofertas engañosas, la falta de precios a la vista o que cuando piden el producto ya no hay.

“La mayoría levantó la venta”

Jorge Vian, vicepresidente de la Cámara de Comercio, calificó de positiva la primera jornada del black friday en Salta. Señaló que en el microcentro salteño el mayor movimiento se registró por la mañana. Atribuyó al calor y a la marcha contra la violencia de género que provocó caos en el tránsito vehicular, la merma de afluencia de gente al centro por la tarde.

“La mayoría levantó la venta, salvo la peatonal Florida, que bajó un poquito por la mañana, pero en la tarde repuntó. Todos esperamos para mañana (por hoy) un golpe de movimiento de gente”, dijo.

Los controles contra los manteros ayer fueron estrictos. En medio del operativo, por la mañana, hubo un incidente con un vendedor ambulante de joyas, que golpeó a un inspector municipal.