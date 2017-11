FIFAgate: Un dirigente reveló el miedo que generaba Julio Humberto Grondona

Vicepresidente de la FIFA durante 26 años, Julio Humberto Grondona se caracterizó por un estilo de gestión personalista que llevó desde sus más de tres décadas al frente de la AFA.

Se sabía del respeto y temor que imponía sobre sus pares. Sin embargo, ahora fue puesto en palabras por uno de los dirigentes sudamericanos involucrados en el FIFAgate. Al ser consultado por la abogada del paraguayo Juan Ángel Napout si todo el mundo quería ser amado por Grondona, Luis Bedoya, ex presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), expresó: “Al menos no tenerlo de enemigo”.

Además, el ex mandamás de la FCF explicó que el argentino hacía y deshacía a gusto en la Conmebol y le “decía a cada uno lo que quería oír”. Cuando los demás dirigentes sudamericanos querían cambiar algo, era imposible hacerlo sin su aval.

Entre uno de los ejemplos que relató el colombiano, se encuentra la iniciativa de modificar el calendario de los partidos de eliminatorias para el mundial en 2007. Tenían la mayoría de los votos, pero durante la votación el presidente de la Federación de Bolivia se paró para ir al baño. Enseguida, lo siguió Eduardo Deluca, argentino y entonces secretario general de la Conmebol. “Al regresar del baño, ya no éramos mayoría; se terminó el calendario”, contó Bedoya.

Según Bedoya, Grondona era el "pez gordo" en Sudamérica. Eduardo Deluca fue secretario general de la Conmebol y siempre fue una de las manos derecha de Julio Grondona. Era habitual verlos juntos en la AFA. Es uno de los implicados en el escándalo de corrupción que se reveló en 2015.

Bedoya, en su intento de acotar la condena que le corresponda por corrupción, sigue la línea del argentino Alejandro Burzaco (ex Ceo de Torneos): confiesa sus culpas. Según Bensinger, admitó coimas de 660.000 dólares anuales entre la Federación de su país, la Conmebol y la FIFA.