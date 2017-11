Luis Home, un salteño extripulante del ARA San Juan, desconcertado

Ayer el tema del incendio en el submarino volvió a poner en aprietos al vocero. El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que no hay elementos para objetar el trabajo de la fuerza.

A 14 días de su último contacto, todavía no hay novedades concretas sobre el paradero del submarino ARA San Juan. "El lunes por la noche se filtró el último mensaje que envió el buque momentos antes de la pérdida de comunicación. En conferencia de prensa, como todas las mañanas, el vocero de la Armada, Enrique Balbi, fue categórico: "La Armada no puede mostrar un documento como el que se filtró en los medios. Ahí está faltando el encabezamiento. Si mostrábamos un despacho de estas características estaríamos vulnerando una ley de confidencialidad".

El viernes 17 de noviembre a las 9.10 el vocero de la Armada Enrique Balbi dio la primera conferencia de prensa sobre la desaparición del submarino ARA San Juan.

No quiso hablar de una nave perdida.

"Para eso primero hay que buscarlo y no encontrarlo", dijo, aferrándose al protocolo establecido.

Tras bajar las escaleras del edificio Libertad, sede de la Marina, el portavoz miró a las cámaras de los móviles y cuando le preguntaron sobre el incendio, dijo textualmente: "Oficialmente no tenemos ninguna novedad sobre eso. No sé de dónde habrá salido ese rumor. El tema es que cuando hay un problema de comunicaciones, uno puede pensar que es un problema de alimentación. El submarino es una máquina eléctrica, llena de baterías, que hay que recargarlas cada tanto. Entonces uno puede asociar que pudo haber un problema en las baterías o porque no tenga un tema de alimentación, de equipos o de antenas".

Levantarían secreto

La filtración del último mensaje que envió el ARA San Juan el miércoles 15 de noviembre, con un indicio clave sobre lo que pudo haber provocado la explosión en el submarino, tomó por sorpresa a la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez: pese a estar a cargo de la investigación, la magistrada no recibió ese ni muchos otros datos importantes referidos a la causa por parte de la Armada.

La jueza ya le hizo un pedido formal al ministro de Defensa, Oscar Aguad, para que interceda al respecto y le permita avanzar con la investigación. Lo hizo a través de un mail en el cual también envió un cuestionario referido a los últimos días de operatividad, al derrotero y a las comunicaciones de la embarcación con la base y la torre de control. Aguad dará órdenes a la Armada para que las autoridades de las bases navales de Mar del Plata y Puerto Belgrano puedan obviar el secreto profesional y así responder "todo lo que la jueza requiera". Y si eso no alcanzara intercederá Macri.