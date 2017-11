Tras 10 años, se fue el hombre más fuerte que tenía el Gabinete

Después de diez años ininterrumpidos como funcionario del Grand Bourg, renunció el ministro más fuerte de la gestión de Juan Manuel Urtubey. Es la primera baja oficial en el Gabinete, tras la derrota del oficialismo en las elecciones de octubre.

La versión de la partida de Carlos Parodi había cobrado fuerza en los últimos días, luego de que Urtubey le pidiera la renuncia a todos los funcionarios de primera línea para analizar su continuidad o no para los últimos dos años de gobierno.

Ayer, en una conferencia de prensa, Parodi hizo pública su dimisión “indeclinable” al cargo de jefe de Gabinete, designación que había logrado en 2015. Parodi era el único ministro que estaba desde el comienzo de la gobernación de Urtubey, desde diciembre de 2007. Manejó las cuentas públicas y participó en todas las decisiones económicas, como las tomas de créditos internacionales de la Provincia.

“Hoy se termina una etapa, por supuesto, habrá un proceso de transición con la nueva gente que llegue; tendrán todo mi apoyo para transmitir mi conocimiento y experiencia”, expresó Parodi.

“Siempre estaré al lado del gobernador, a quien reconozco como un líder político. Quiero decir que simplemente se terminó un proceso y empezará otro”, agregó a los medios el ahora exfuncionario.

Durante el urtubeicismo, Parodi empezó como ministro de Finanzas y Obras Públicas, cargó que ocupó desde diciembre 2007 a diciembre de 2015. En el inicio del tercer mandato del actual gobernador, asumió como jefe de Gabinete de ministros en diciembre de 2015.

Durante ese último período tuvo formalmente a su cargo la coordinación entre los ministerios y la comunicación con las cámaras legislativas. Pero, más allá de la figura formal, ese puesto contempló una amplia gama de funciones que el gobernador delegó en su figura, contando con un amplio margen de decisión.

La sorpresiva o anunciada renuncia (según como se mire) de los ministros que conforman el gabinete de Urtubey creó un problema para sus sucesores. Uno de los contratiempos se presenta en la ley de presupuesto para 2018, ya que los días siguen corriendo y posiblemente no se llegue a la fecha que habían pensado desde el Gobierno.

“La nueva ley de ministerios cambia la conformación del presupuesto, que estaba casi elaborado, no digo en su totalidad, requería de definiciones macro. Entiendo que el gobernador mañana (por hoy) comunicará las modificaciones de las estructuras. Eso se tiene que plasmar en el nuevo presupuesto”, explicó Parodi ante la consulta realizada por El Tribuno.

El exfuncionario aclaró que existe “como un viso de incertidumbre”, porque todavía se debe valuar el impacto de todas las modificaciones fiscales que ha propuesto el Gobierno nacional. “Si bien son escalonadas, algunas de ellas tendrán impacto el año que viene. Estamos evaluando el proyecto de presupuesto nacional 2018, que si bien tiene una proyección respecto a los recursos, tiene en el medio algunas consideraciones que nosotros entendemos que se pueden ver modificadas. Entonces estamos en el medio de rever todo este tipo de cosas”, detalló.

Más allá de esos inconvenientes que surgieron a último momento, el exjefe de Gabinete aseveró que el nuevo presupuesto, sin dudas, lo elevarán los nuevos funcionarios. “Entiendo que lo evaluará el nuevo jefe de Gabinete y a quien le corresponda actuar como nuevo ministro de Economía. Entiendo que debe ser a fin de este mes, con las modificaciones ahí planteadas, y serán ellos quienes hagan la presentación”, remarcó Parodi. Y agregó: “Como dije hace un rato, presenté mi renuncia de manera indeclinable, ahora vendrá un proceso de transición que yo creo que será de una o dos semanas a lo sumo. Ya hay nueva gente sentada en este lugar, con lo cual le compete a todos los nuevos”.

Candidato a gobernador

A las 10.30 Parodi comenzó la conferencia de prensa en la que anunció no solo su salida, sino su intención de ser candidato a gobernador de Salta para las elecciones de 2019. “Quiero construir una alternativa que le dé continuidad a este proyecto”, acentuó.

“Vine pensando durante mucho tiempo la posibilidad de ser una alternativa para continuar este proyecto”, expresó.

Nadie dudaba que la reunión era para anunciar su renuncia a la jefatura de Gabinete, es algo que sonaba con fuerza, pero el lanzamiento de su prematura candidatura a gobernador, sorprendió. “Si uno pretende encarar tal desafío lo tiene que hacer despojado de cualquier sitio de poder y lo tiene que hacer desde el llano; caminando y escuchando a la gente. Cuando pasó lo de hace diez días, entendí que era un buen momento como para poder hacerlo. Ahí es donde tomé la decisión y le pedí al gobernador que respete que sea indeclinable la renuncia”, relató.

Cuando finalizó la conferencia de prensa Carlos Parodi insistió en que será “un orgullo” tener la posibilidad de ser candidato a gobernador en el 2019.