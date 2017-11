"Todas mis fotos son junto a ellos", dijo uno de los amigos rosarinos

Gustavo Siryi perdió a cinco amigos "de toda la vida" en el atentado terrorista del martes en Nueva York y ahora, cuando 8 mil kilómetros más al sur repasa sus recuerdos registrados en viejas cámaras fotográficas de rollo, advierte algo de lo que no tenía conciencia: "Todas las fotos que tengo mías son con ellos o con mi familia; no tengo otras".

"Nadie espera que se te mueran cuatro o cinco amigos en un día", señaló Siryi, con dolor, desde su casa en la zona norte de Rosario.

En el Rowing Club local, sobre la costanera norte de la ciudad más poblada de Santa Fe, Siryi conoció hace cuatro décadas a Diego Angelini y Alejandro Pagnucco, quienes más tarde sumaron al grupo a Ariel Erlij y Hernán Ferruchi, cuatro de los 5 argentinos asesinados el martes pasado.

Para Siryi, invariablemente, ellos son "Cope", "Picho", "Momia" y "Pitu", a quienes en todo momento menciona como "los chicos", pese a que todos pisaban los 50 años. La quinta víctima local de Manhattan fue Hernán Mendoza.

También integraba ese grupo de chicos de 12 años Martín Ludovico Marro, herido por Sayfullo Saipov, un uzbeko de 29 años radicalizado e inspirado en el Estado Islámico, que arrolló a una veintena de personas con una camioneta y luego fue detenido.

Allí murieron ocho personas y 12 fueron heridas, entre ellas Marro, quien se repone de las lesiones en un hospital de Nueva York.

"Yo conocía a los diez que viajaron", contó Siryi, de 46 años, a la agencia Télam, casi al mismo tiempo que mostraba una fotografía del inicio de aquella amistad "de toda la vida", en la que aparece con la remera verde del equipo de vóley de Rowing junto a Angelini, Erlij, Ferruchi y Pagnucco.

"Todas las fotos que tengo mías son con ellos o con mi familia, no tengo otras", repasó Siryi. Y agregó: "Si me iba de vacaciones era con ellos; si iba a los cumpleaños, era con ellos".

Reseñó que de adolescentes estaban "juntos todo el día; de la escuela íbamos al club, a la isla (frente a la costanera rosarina), salíamos los fines de semana, nos íbamos de vacaciones a Villa Gesell; a todos lados íbamos en cardumen".

Esa amistad de adolescentes perduró con los años y "después nos pusimos de novio, fuimos a los casamientos, vimos el nacimiento de nuestros hijos", repasa Siryi.

La irracionalidad del acto que en un puñado de segundos le arrebató cuatro amigos aún lo mantiene turbado: ""Yo todavía no lo puedo creer''.

"El viernes hable con "Cope" (Angelini). Íbamos a ir a comer, pero me dijo que al otro día se iban de viaje y que volvían el domingo (por hoy). Quedamos en encontrarnos el martes para ver las fotos y que me contara las anécdotas", relata Siryi.

Aunque no era amigo de toda la vida, también conoce a la otra víctima fatal del atentado, Mendoza, y a Guillermo Banchini, Juan Pablo Trevisán, Iván Brajkovic y Ariel Benvenuto, los sobrevivientes.

Los amigos argentinos habían planeado, un año antes, celebrar los 30 años de egresados del Instituto Politécnico con un viaje a Nueva York, donde se unirían Marro y Banchini, quienes por cuestiones profesionales residen en ese país.

Claudio Lázaro Carranza, ex compañero de esa promoción, también fue invitado a viajar pero el nacimiento de su hija lo decidió a quedarse.

"­Mirá si hubiese estado ahí!", dijo y agregó: "Al mismo tiempo, quería estar".

El martes por la noche Siryi vio la noticia del atentado en Nueva York. "No le presté mucha atención; como una noticia más, de esas que uno ve sin mirar", relató y contó que un rato más tarde un cliente lo llamó angustiado: "Parece que murió la Momia; está saliendo en la tele".

Macri honrará a las víctimas

El presidente Mauricio Macri partirá hoy a Nueva York, donde encabezará un homenaje a los cinco argentinos que murieron el último martes en esa ciudad estadounidense en un atentado terrorista, y asistirá a un encuentro organizado por el Council of Américas, entre otras actividades. También tiene previsto reunirse con el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el portugués Antonio Guterres. Macri partirá a las 21.40 en un vuelo de American Airlines acompañado por la primera dama, Juliana Awada; el ministro de Finanzas, Luis Caputo; el canciller Jorge Faurie. La comitiva oficial estará compuesta por autoridades parlamentarias y los gobernadores de Santa Fe, Miguel Lifschitz, Córdoba, Juan Schiaretti, y Entre Ríos, Gustavo Bordet.

En la ceremonia, el Presidente rendirá tributo a Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Ariel Erlij y Hernán Ferruchi.

“Los llamé y la repuesta no llegó”

Cuando dijeron que había más argentinos, los llamé a “Picho” y a Diego; los llamé al celular por whatsapp”, cuenta Siryi. “No me atendieron y les mandé un mensaje escrito: Llamame, me enteré lo del accidente, y la repuesta no llegó”.

Lástima que ahora el amigo reflexiona sobre sus expectativas de aquella noche: “Yo esperaba que me pusieran: Ok, acá estoy; con eso era suficiente”.

Un amigo en común que estaba en Nueva York logró comunicarse con Brajkovic y le anunció a Siryi lo que no quería saber.

Y cerró: “Nadie espera que se te mueran cuatro o cinco amigos en un día. Es un golpe terrible; eran chicos que estaban de vacaciones”.

Los cuerpos de los cinco muertos llegarán a Buenos Aires el lunes a la madrugada junto a los familiares que viajaron a reconocerlos y los sobrevivientes, con excepción de Marro que continúa internado.

.

“Siempre fuimos inseparables”

Gustavo Siryi, uno de los tantos amigos que tenían las cinco víctimas del atentado en Nueva York, muy dolorido por lo ocurrido el martes pasado comentó que “seguramente ahora saldrán a decir que eran buenos muchachos después de muertos. Pero la verdad es que sí eran buenos muchachos y además inseparables.

Vivíamos pendientes de cada uno, y de sus respectivas familias, de sus trabajos. En los momentos de ocio había un pretexto para juntarnos y recordar buenos tiempos”.