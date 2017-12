"Las políticas de memoria, verdad y justicia están garantizadas por el Estado"

El presidente Mauricio Macri garantizó hoy la continuidad de las políticas reparatorias y de "memoria, verdad y justicia", como así también de "todos los derechos de inclusión, de no discriminación e igualdad", al presentar el Plan Nacional de Acciones sobre Derechos Humanos, al que definió como "un paso histórico" y como "una hoja de ruta para un nuevo paradigma".

"Las políticas de memoria, verdad y justicia, incluidas en este plan, así como las políticas reparatorias, todos los derechos de inclusión, de no discriminación e igualdad están garantizadas. Y son un sello distintivo de las políticas públicas del Estado argentino", afirmó Macri al presentar este mediodía el plan en el Museo de la Casa Rosada.

En su discurso, el mandatario afirmó que cree en "un Estado que genere condiciones para que cada persona pueda elegir cómo vivir, pueda desarrollarse en libertad" y añadió: "Creo en el enorme potencial igualador de la educación, en el poder del diálogo y en la fuerza de los argentinos, y considero que la pobreza es inaceptable”.

En ese marco, el Presidente definió como un "paso histórico" la presentación del programa, ya que -según señaló- "desde 1993, hace 24 años, los organismos internacionales le venían pidiendo al país la marcha de este plan y hasta ahora la Argentina no había dado una respuesta a este pedido".

"Pero hoy vivimos un tiempo diferente; elegimos cambiar y estamos integrados en el mundo, decididos a cumplir con nuestros compromisos", indicó el mandatario y habló del inicio de "una hoja de ruta para un nuevo paradigma que nos va a guiar hacia la meta que se quiere alcanzar".

El programa incluye un conjunto de iniciativas resumidas en cinco ejes centrales: inclusión, no discriminación e igualdad; seguridad pública y no violencia; memoria, verdad, justicia y políticas reparatorias; acceso universal a derechos; y cultura cívica y compromiso con los derechos humanos.

Del acto participaron el ministro de Justicia, Germán Garavano; y el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, autores del plan, como así también el jefe de Gabinete, Marcos Peña; y la mayoría de los ministros del gabinete nacional.

En tanto, entre los invitados estaba el cacique Qom de Formosa, Félix Díaz; María Luján Rey, madre de una de las víctimas de la tragedia de Once; y representantes de las Madres del Dolor y de Cromañón, como así también de las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.

En su mensaje, Macri precisó que el plan está conformado por "243 compromisos prioritarios en el marco de una política de Estado que forma parte de los 100 objetivos prioritarios de este gobierno".

Paralelamente, expresó que "está en consonancia con los tres ejes principales de nuestra gestión, que es reducir la pobreza, combatir el narcotráfico y unir a los argentinos" y agregó: "Esos ejes son un valor común y universal, que es el respeto a los derechos humanos".

Desafíos



Asimismo, Macri indicó que hay "derechos humanos que debemos avalar y proteger, pero no son los únicos", al ampliar ese concepto a "recibir una educación de calidad, contar con agua potable y cloacas, y que sea delito atentar contra el ambiente".

"Son algunos de los desafíos que tenemos por delante", recalcó el Presidente, y convocó a "los argentinos a seguir trabajando por una Argentina que los incluya a todos".

Por último, sostuvo que "para pasar del sueño a lo concreto" hay que "trabajar juntos", al tiempo que afirmó que "en ese camino estamos avanzando, logrando consensos sin dejar de lado nuestras diferencias, pero entendiendo que en la diversidad crecen las ideas".

Previamente, Garavano planteó la necesidad de "mirar los derechos humanos no sólo hacia el pasado, como se ha hecho, sino también hacia el futuro y el presente" y afirmó que "todos los días" se sufren "violaciones a los derechos humanos" en el país.

En un breve mensaje, Garavano señaló que la presentación del plan se trata de un "hecho muy importante que marca un antes y un después", e implica "el abordaje integral de los derechos humanos".

En ese marco, sostuvo que "es clave mirar esos problemas y mirar hacia el futuro para ver cómo podemos solucionarlos" para "seguir construyendo una sociedad más justa y más pacífica".

Por último, remarcó el trabajo "en equipo" de todo el gabinete nacional para la confección del programa, y destacó que se realizó a través del programa Justicia 2020, que significa "un modelo de gobierno abierto y participativo con la presencia de la sociedad civil".

El plan fue consensuado entre los 20 ministerios del gabinete nacional y pone de manifiesto que "no hay políticas individuales" sino que la temática atraviesa a todos los organismos de gobierno, señalaron fuentes de la secretaría que conduce Avruj.

"Estos compromisos en muchos casos responden a las recomendaciones que recibió nuestro país en el ciclo anterior del Examen Periódico Universal y también a las observaciones de los diferentes Comités de Tratados e informes de Relatores y Grupos de Trabajo del Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas", destacaron.