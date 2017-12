Aprobado: la reforma previsional ya es ley

Finalmente y tras 12 horas de debate el Gobierno nacional obtuvo los votos necesarios para convertir a la reforma previsional en ley. En el recinto 127 diputados votaron afirmativamente, 117 fueron por la negativa y 2 se abstuvieron. A partir de ahora, se vota artículo por artículo. Tras ello, la Cámara de Diputados pasó a cuarto intermedio y se deberá ahora votar la norma en particular.

El debate se inició ayer a las 19.06, con un extenso discurso de Eduardo Amadeo, empezó el debate por la iniciativa que modifica la fórmula jubilatoria.

La votación se dio luego de un discurso del jefe del bloque de Diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, en la que consideró que el proyecto "perjudica para el conjunto del pueblo" y "perverso de la A a la zeta". "Han despertado la reacción del conjunto de la sociedad argentina. No solamente los sectores organizados se manifestaron en contra, los cacerolazos del día de hoy fueron movilizaciones espontáneas de argentinos que rechazan este Gobierno", sostuvo Rossi. A su vez, el jefe del interbloque de Cambiemos, Mario Negri, hizo uso de la palabra para afirmar: "La oposición responsable no reparte fósforos donde hay nafta" y pidió que se dé la votación.

Marchas y protestas

La sesión se llevó adelante en el marco de una jornada de extrema tensión y violencia, que registró impactantes enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes en la Plaza de los Dos Congresos y sus adyacencias. Por la noche, el debate continuó mientras en distintos puntos de la Ciudad, del Conurbano y en el interior del país se organizaron cacerolazos y marchas hacia el Congreso y Plaza de Mayo.

Luego de cinco horas de debate en base a cuestiones de privilegio formuladas por diputados de la oposición, que incluyeron numerosos mociones de orden (que no prosperaron) para frenar el debate, el presidente de la Cámara baja, Emilio Monzó, hizo sonar la sirena de largada al tratamiento de la reforma. Fueron en total 12 horas de debate hasta que la votación concluyó con el visto bueno a la reforma previsional planteada por el Gobierno nacional.

Así votaron los diputados