VIDEO: No deja ir a su hija a Bariloche por temor a que pierda su “cosito sagrado”

Al parecer la madre le tiene cero confianza a su hija, y la conversación entre ambas se hizo viral en las redes sociales. “Allá vas a perder tu cosito sagrado”, le dijo una madre tucumana a su hija anticipando lo que podría pasar en el viaje de egresados a Bariloche. “Te he dicho que no me jodas porque a Bariloche no vas a ir”, insistió la mujer, preocupada porque su hija vuelva “con una bendición a la casa”. El audio ya es furor en la web, donde no tardó en viralizarse.