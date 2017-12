Marcela Morelo, en la etapa final de la adopción de tres hermanos

"Fueron muchísimos intentos por ser madre. Y nunca funcionaron. Pero creo que fue porque no tenía que ser, porque tenía que ser esto. La vida me tenía preparada otra cosa", explicó Marcela Morelo a la revista Pronto. Sin embargo, como la maternidad es una vocación inmensa que trasciende la biología, la artista fue por más.

Casada desde hace 3 años, pero con veinte años de historia junto al l amor de su vida, habló la decisión de adoptar a tres hermanos de 4, 6 y 9 años y la gran felicidad que ha llegado con estos niños a su vida: "Aparecieron los gordos estos, que nos cambiaron la vida por completo. A fin de 2017 se va a cumplir un año desde que llegaron. Y en unos días empezamos el juicio de adopción, porque ya cumplimos con la etapa de guarda y guarda pre adoptiva. Estamos felices", resalta Marcela en diálogo con la revista. "Parecen mis hijos de toda la vida. Porque los trato normal. No sé cómo explicarlo, pero no es que tengo un trato preferencial. Ellos conocen su historia, así que nos la hacen fácil. Y si hay que ponerles límites, se los pongo. Con amor, pero se los pongo. Y ellos también me enseñan y me ponen límites a mí", concluyó honesta y emocionada.