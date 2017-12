Buscan financiamiento nacional o internacional para concretar la obra

Si bien desde la Secretaría de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta advierten la necesidad de una obra que reordene el tránsito vehicular en la ciudad, no solo para resolver una situación actual sino para futuro, también alertan que no se cuenta con los fondos. "Todavía no tenemos respuesta a nuestros pedidos de préstamos para obras tanto en el orden nacional como internacional. Incluso algunos que ya estaban preaprobados fueron suspendidos", explicó la secretaria de Obras Públicas, Beatriz Blanco.

La funcionaria destacó que la presentación del proyecto en el Plan Belgrano no es la única puerta que están tocando para poder acceder a esta obras. También se está negociando la financiación en el mercado internacional europeo y asiático. "Están interesados porque además pondrían a prueba una serie de obras en esta región, pero aún no tenemos una confirmación", aseguró. Cuestionada sobre soluciones alternativas hasta conseguir los fondos para tamaña obra, la funcionaria municipal destacó que este proyecto busca dar soluciones a largo plazo, teniendo en cuenta el crecimiento que tiene la ciudad de Salta. "Creemos que las soluciones alternativas pueden ser provisorias y esto termina perjudicando a toda la ciudad. Creo que se pueden hacer tres de los puentes importantes, pero hacerlos bien y esto significa realizar una adecuación vehicular, con la cantidad de vehículos que circulan, la adecuación norte-sur y los análisis necesarios para evitar las soluciones parches", expresó.

En 2015 un relevamiento realizado por la Autoridad Metropolitana de Transporte detalló que por hora en la rotonda de Limache circulaban en las horas pico un estimado de 70 mil vehículos. Al respecto, desde la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad de Salta, el mayor Miguel Sosa destacó que esta estimación ya está desactualizada. "Hay que tener en cuenta que el parque automotor de la ciudad creció un 25 por ciento", afirmó.

Desde Tránsito se considera la zona de la rotonda de Limache como punto crítico de la ciudad de Salta. "Hace algunos años se analizó un proyecto para la realización de un puente más sobre el río Arenales a la altura de Villa Palacios, pero no se avanzó en obras. Todo sigue igual", destacó Sosa.

“Queremos modificar la circulación sobre la ruta 51 hacia Camino a Colón, además de otras obras por la cantidad de loteos”, Beatriz Blanco. “No se puede disponer de cambios que generen un kilómetro más de recorrido. Es un gasto que no podemos hacer”, Federico Hanne.

Otro proyecto

Desde la Autoridad Metropolitana de Transporte, Federico Hanne agregó que uno de los proyectos de obras que impulsan para la zona sur es un metrobús. "Ampliar un carril más desde la rotonda de Limache hasta la avenida San Martín es un viejo anhelo, pero no se cuenta con los fondos", destacó el funcionario a este medio.

Consultado sobre la posibilidad de crear arterias de circulación sobre el primer tramos de la ruta a San Agustín para descomprimir el tránsito sobre la avenida Ex Combatientes, Hanne afirmó que no se puede disponer de cambios que generen un kilómetro más de recorrido. "Es un gasto que no podemos hacer, porque no está alcanzado por los subsidios nacionales. Por otro lado, buscamos que los corredores no generen conflictos en zonas donde no los hay", explicó. El funcionario reconoció que la ciudad de Salta presenta una situación de estrangulamiento en la mayoría de las arterias. "Este sistema está colapsado", expresó.

Con el objetivo de tener un número estimado actual de la cantidad de vehículos que transitan por la rotonda de Limache en horas pico, desde la AMT confirmaron que el último relevamiento se realizó en 2015, y que por el momento no se tiene proyectada una actualización de datos.

.Puentes y más obras de recuperación

El proyecto de obras plantea la necesidad de 6 puentes para la ciudad de Salta. Dos de estas obras se realizaría sobre el canal Juan XXIII, a lo que se suma otro puente en la zona centro, adecuado un sistema para el descentralizar el sector comercial de la ciudad, dos más sobre el río Arenales que conectarían la zona de oeste, sur y centro de la ciudad y el último se ubicaría sobre el río Vaqueros, para facilitar el ingreso a la zona norte.

Cuestionamientos al transporte urbano

Consultados sobre medidas que favorezcan la reducción del ingreso de vehículos particulares al centro de la ciudad de Salta, la mayoría de los funcionarios destacaron que esta medida no es viable todavía en Salta. Algunos pusieron de ejemplo el sistema de transporte público que tiene la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, al destacar que estos ciudadanos cuentan con un servicio que le permite combinar tramos y cruzar la ciudad en forma transversal, troncal e interbarrial. Situación que no se presenta en al ciudad de Salta, donde un vecino de Juan Pablo II, Santa Ana o Intersindical no cuenta con un servicio que los traslade a los barrios San Carlos o Lapachos.

En la zona norte, los vecinos de Castañares o Ciudad del Milagro no tienen forma de movilizarse a El Huaico o Mirasoles. En la zona sudeste, desde los barrios Círculo IV y V no se puede cruzar a Solidaridad o La Paz, solo por dar algunos ejemplos. En el mismo tono se expresan los usuarios del servicio que advierten que dejar en manos de este sistema el horario de ingreso al trabajo o colegio es confiar en la suerte divina.