Las novedades para 2018: la tecnología se renueva y genera más expectativas

En una columna para Bloomberg Businessweek, el especialista Max Chafkin destacó que, entre la desinformación en las redes sociales, la adicción al celular y el espionaje de los dispositivos domésticos, 2017 desencantó la relación con la tecnología. Con todo, destacó algunas razones para mirar el año próximo con optimismo.

Y comenzó con la novedad de los celulares más rápidos.

La cuenta del celular preocupa a los usuarios por los pagos de datos. Pero eso se tendría que terminar con la adopción del 5G, “un conjunto de mejoras que se espera que haga la transferencia de datos hasta 100 veces mas rápida que hoy mientras aumenta drásticamente el ancho de banda”, dice Chafkin. En los Estados Unidos, Verizon ofrecerá 5G en cinco ciudades hacia finales de 2018 y T-Mobile prometió cobertura nacional 5G en 2020. Esta tecnología también podría ser una alternativa “a los monopolios locales que mantienen los proveedores de servicios de internet tradicionales y las empresas de cable, y podría agregar USD 3,2 billones a la economía global y crear 22 millones de empleos en el mundo hacia 2035”.

La segunda novedad son los dispositivos más inteligentes.

Si hoy muchos proyectos de inteligencia artificial están ligados físicamente a las grandes computadoras de sus laboratorios, esta tecnología permitiría que “una parte suficiente de esa capacidad de procesamiento se podría hacer de manera remota para que los autos sin conductor sean más seguros y baratos, y volver realmente útiles a los dispositivos médicos conectados a internet”, escribió Chafkin.

El siguiente punto son las baterías más grandes. “A comienzos del año, cuando los apagones afectaban el sur de Australia, el director ejecutivo de Tesla, Elon Musk, se jactó en Twitter de que construiría una batería de respaldo de 100 megavatios, ‘o es gratis’”. Musk entregó el sistema a tiempo (y se ahorró USD 50 millones) y ahora se espera la inauguración de uno más grande en Corea del Sur, hecho por Hyundai. “La velocidad a la que se construyen estas instalaciones sugiere que la energía eólica y solar son un reemplazo de los combustibles fósiles más realista de lo que la mayoría advierte”, señaló el columnista de Bloomberg Businessweek.

El otro gran proyecto del CEO de Tesla, SpaceX, reusó una nave espacial por primera vez, “lo cual, en el largo plazo, podría significar un costo de lanzamiento espectacularmente menor”.

También Jeff Bezos, el fundador de Amazon y dueño de The Washington Post, sustituyó el valor de las marcas al permitir que startups desconocidas compitieran con las grandes empresas electrónicas basadas solamente en su posición en Amazon y sus recomendaciones. “Wyze Labs, por ejemplo, hace una videocámara con conexión a internet y la vende en USD 26, incluido el envío; un productos similar de Nest, la división de Alphabet, cuesta USD 200”.

En este mar de novedades, también se ubica los bitcoin. Aunque por ahora no se la pueda usar mucho más allá de la especulación, la criptomoneda es un logro en sí misma: “Muestra que internet todavía puede producir cosas genuinamente nuevas”, argumentó Chafkin. “Cuando un puñado de empresas gigantes y sus fundadores multimillonarios controlan el paisaje tecnológico, un grupo dirigido por un creador desconocido consiguió popularizar una tecnología que fundamentalmente podría cambiar el modo en que opera Wall Street y cómo votamos”.

Los nuevos medios es otro punto. “Aunque Snap Inc. ha tenido un desempeño pobre en la bolsa, Snapchat ha cumplido un trabajo admirable al mantenerse libre de noticias falsas”, dio como ejemplo. También elogió a Patreon, plataforma para artistas y creadores, y a HQ Trivia, “la startup del momento” (aunque los rumores sobre los comportamientos inadecuados de uno de sus fundadores hacia las mujeres alejó a algunos inversores de la app para iPhone)”, dice Chafkin.