A tener cuidado: Alquilaron una casa por internet en Mar del Plata y los estafaron

Una familia de turistas fue estafada en los últimos días cuando alquilaron una casa en el barrio Stella Maris y al llegar a la ciudad descubrieron que estaba vacía y que sus verdaderos dueños están en Estados Unidos.

La denuncia de las víctimas fue radicada ayer en la comisaría novena, cuyos efectivos policiales trabajan ahora en esclarecer el hecho. Según dijeron los denunciantes, no serían los primeros en haber sido engañados con la misma vivienda.

De acuerdo a la información que pudo obtener La Capital, los estafadores le robaron a la familia de turistas oriundos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 18 mil pesos.

Para consumar la estafa, los delincuentes se hicieron pasar por un matrimonio compuesto por Edith Ivanoff y Lucas Maximiliano Santos que alquilaba su casa ubicada en Alvarado al 400 de Mar del Plata por la página web de Mercado Libre.

La pareja se mostró interesada en alquilar la casa para pasar Año Nuevo en la ciudad y se contactó vía WhatsApp con el falso matrimonio. Tras intercambiar llamadas telefónicas y mensajes de texto, entre los que les copiaron el contrato de alquiler del inmueble, la familia de turistas decidió hacer el depósito con el total monto mencionado a una cuenta del banco Santander Río a nombre de la mujer.

Finalmente, el martes llegaron a la ciudad y supieron que en realidad habían sido engañados. El matrimonio se encontraba junto a sus hijos y amigos de ellos y, además, esperaba pasar Año Nuevo junto a otros parientes que llegarían sobre el fin de semana.

En tanto, la mujer, tras hacer la denuncia, también descubrió que no eran los primeros estafados con el mismo inmueble. “Los vecinos nos dijeron ya hubo dos casos anteriores esta misma semana. Estamos muy amargados y dolidos, no venimos nunca más a Mar del Plata. Estuvimos a punto de irnos a Brasil y mirá lo que pasó, no lo podemos creer”, explicó.

Ahora, la policía investiga quiénes pueden estar detrás de Ivanoff y Santos, debido a que serían personas que en realidad existen y cuyas identidades también podrían estar siendo utilizadas por los estafadores.