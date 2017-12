Primavera hizo historia y clasificó al Federal C

¡Bienvenidos al Federal C! Villa Primavera comenzó a escribir su historia oficial y logró su primer gran éxito en una competencia oficial de la Liga Salteña de Fútbol ¿Se coronó campeón? ¡No!, pero para muchos es como si lo fuera porque el benjamín del torneo, aquel equipo de barrio que se afilió esta temporada a la Liga, el mismo que fue protagonista a lo largo de la competencia, logró por mérito propio algo que ni el más optimista se imaginó: clasificó al próximo Federal C. Los gallitos vencieron a Sanidad por penales (5-4), tras igualar en tiempo reglamentario 0 a 0 y se adjudicaron la segunda plaza de la Liga Salteña (la primera se la quedó San Antonio).

Toda Villa Primavera celebró un premio que lograron entre todos, desde dirigentes, colaboradores, cuerpo técnico y jugadores, hasta el aliento incondicional que le brindaron sus hinchas desde las tribunas en cada partido.

Está claro que el gallito es uno de los clubes con mayor convocatoria, es imposible no imaginar lo que podría ser un duelo decisivo con otro grande como Villa San Antonio.

Primavera tuvo que luchar y sufrir más de la cuenta para lograr su objetivo, Sanidad no se lo hizo fácil porque compartía la misma ilusión.

Como el resultado lo reflejó, el partido se jugó y vivió como una verdadera final, ninguno de los dos regaló nada, en todo momento buscaron ser protagonistas.

Los enfermeros arrancaron mejor, el equipo mostró orden e intentó hacer prevalecer su juego. Los gallitos aguantaron y de a poco comenzaron a equiparar las acciones pero sin tener la suficiente claridad.

El complemento no cambió mucho, prevaleció la garra y juego friccionado hasta que el tiempo reglamentario se agotó y llegó la definición desde los doce pasos.

El arranque fue electrizante, los enfermeros arrancaron la serie, Matías Ramos intentó sacar ventaja pero Diego Laguna, quien ingreso antes que finalizara, se lo negó.

Luego, cuando la serie estaba igualada (1-1), le tocó brillar a Santiago Nogales, arquero de Sanidad, al contener el remate de Sergio Chávez.

Todo estaba parejo (3-3) hasta que Alejandro Solá, defensor enfermero, le pegó desviado. Primavera podría haber sacado ventaja pero gracias a nueva intervención de Nogales, que le contuvo el disparo a Diego Luna, el marcador no se movió.

La definición cambió cuando Laguna intervino y le negó la posibilidad de marcar a Franco Mendoza de Sanidad (4-4).

El golpe de gracia para Primavera lo dio Carlos Garnica, quien marcó en 5 a 4 definitivo y desató un agónico festejo en el plantel y las tribunas.



El resultado:

PRIMAVERA 0(5) SANIDAD 0(4)

P. Rivero S. Nogales

J. Lambertín F. Mendoza

J. P. Mamaní L. Corimayo

F. González A. Solá

C. Garnica D. Umacata

N. Careaga H. Balderrama

S. Chávez A. Coronel

L. Soria S. Sarapura

L. Jurado M. Ramos

M. Cazón J. Tapia

E. Correa E. Valdez

DT: H. Rivero DT: N. Choque

Cambios,ST: inicio, D. Bejarano y R. Balderrama por E. Valdez y D. Umacata (S), 16’ D. Bensi por L. Jurado (P), 18’ J. Richard por H. Balderrama (S), 26’ N. Aguirre por J. Lambertín (P), 30’ M. Cayo por A. Coronel (S), 38’ D. Rivera por M. Cazón (P), 42’ D. Laguna por P. Rivero (P).Penales:convirtieron Correa, Soria, Mamaní, Aguirre y Garnica (P). Tapia, Corimayo, Sarapura y Balderrama (S).



Jornada: play off

Estadio:Liga Salteña

Árbitro:Dani Nolasco