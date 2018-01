En una inédita visita a una cárcel de mujeres, el Papa pidió por la "dignidad y reinserción" de las reclusas

Francisco se convirtió hoy en el primer Papa de la historia en visitar una cárcel de mujeres y habló con algunas de las 1.400 reclusas alojadas en el Centro Penitenciario San Joaquín, quienes valoraron que el pontífice haya incluido en su agenda un diálogo con las "más marginadas y excluidas de la sociedad".

El papa Francisco hizo un llamado a respetar la dignidad e incentivar la reinserción de mujeres presas, durante una emotiva visita este martes a una cárcel femenina en Santiago, en el marco de su apretada agenda en Chile.

En medio de cantos y emocionados aplausos de cerca de un centenar de reclusas, el papa fue recibido en el Centro Penitenciario Femenino de San Joaquín, en el sur de Santiago, donde saludó afectuosamente a las internas, muchas de ellas cumpliendo una condena con sus hijos de corta edad.

"Ser privadas de libertad no es lo mismo que estar privado de dignidad. La dignidad no se toca a nadie, se cuida, se custodia, se acaricia. Nadie puede ser privado de la dignidad", sostuvo Francisco, en uno de los más emotivos discursos de su visita a Chile.

El pontífice pidió no "transformarse en cosas" y pidió a las reclusas recordar siempre que son personas y "no un número", para así evitar que la esperanza en sus corazones se pierda.

Asimismo, destacó los programas de reinserción social para las internas de la cárcel, a quienes llamó a aprovechar esta posibilidad que para ellas significa la esperanza de salir adelante de la situación en que viven.

"Una condena sin futuro no es una condena humana, es una tortura. Toda pena que uno lleva adelante para pagar una deuda con la sociedad tiene que tener horizonte, el horizonte de reinsertarse de nuevo. Eso exíjanlo a ustedes mismas y a la sociedad", aseveró el pontífice, muy cercano y cómodo en este tipo de visitas.

Pedido de reinserción social

Francisco tomó de las manos a varias de las reclusas, separadas del Papa por una valla de baja altura y les dijo que su misión era las de transmitirles "la paz que necesitan para aplacar sus tormentos".

"La sociedad tiene la obligación de reinsertarlas a todas", añadió.

La agencia católica AICA informó que se trata de la primera visita que un Papa hace en la historia a una cárcel exclusiva para mujeres.

Ya desde temprano, y a través de una vocera de la cárcel, las internas agradecieron el gesto "de acordarse de este grupo de personas, de las mas marginadas y excluidas de la sociedad".

Una interna le leyó un mensaje de como vive una mujer su encarcelamiento, pidió el perdón de la sociedad y criticó que "en Chile sólo se encarcela a los pobres".

Muchas de las cientos de personas que estaban en los alrededores de la penitenciaría habían ido por la mañana a la Santa Misa realizada esta en el parque O'Higgins.

Hoy fue feriado en Chile por lo que había mucha más gente en las calles que ayer. En parte, además, por la intensa agenda que lleva al Papa a recorrer otros sectores de Santiago.

"Estas mujeres sufren una triple condena, por la Justicia, la sociedad y por el hecho de estar lejos de su familia e hijos", detalló una mujer que asistió a la visita del Papa y que valoró que Francisco se haya acercado por primera vez a hablar con las reclusas.

Varias de las internas que participaron del encuentro privado estaban embarazadas y muchas otras asistieron con sus hijos.

"Estoy feliz, es una bendición que llegué acá. Poder verlo es un mensaje de amor y de paz para todo Chile", destacó una mujer que se acercó en las afueras de la cárcel sólo para ver a Francisco.

El Centro Penitenciario San Joaquín es un lugar símbolo de la sobrepoblación carcelaria, donde están privadas de su libertad más de 1.400 mujeres en un centro con capacidad para menos de 900.

Allí Francisco, tras el encuentro privado, bendijo denarios que serán repartidos en otras cárceles y compartió una liturgia.

Otra mujer, mientras esperaba verlo, recordó las palabras que dijo hoy Francisco respecto a los abusos cometidos por ministros de la Iglesia Católica en Chile.

"Sabemos que la Iglesia no ha hecho bien ciertas cosas y el pedido de perdón de hoy uno lo valora, porque son cambios que va dando la Iglesia a través de su Santidad", destacó.

El Papa argentino estuvo acompañado por la presidenta saliente, la socialista Michelle Bachelet, quien aplaudió en varias ocasiones el emotivo discurso.