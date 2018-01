La Tablada: Homenaje a Nisman a tres años de su muerte

El fiscal Alberto Nisman fue homenajeado esta mañana a tres años de su muerte durante una ceremonia hecha en el cementerio judío de La Tablada, de la que participaron sus dos hijas, su madre y su hermana, y donde el titular de la AMIA, Agustín Zbar, insistió en que murió "por sus investigaciones".

La muerte del fiscal Alberto Nisman “está vinculada a sus investigaciones por el atentado a la AMIA y a la impunidad de la que gozan quienes lo planificaron y perpetraron”, dijo Zbar al finalizar la ceremonia religiosa en el cementerio donde familiares, amigos, funcionarios y colegas lo recordaron a tres años de que fuera hallado muerto en su departamento de Puerto Madero con un disparo en la cabeza.

Los familiares -su madre Sara Garfunkel, sus hijas Iara y Kala y su hermana Sandra- decidieron no tomar contacto con la prensa.

Sin embargo, al concluir la ceremonia llevada a cabo ante la tumba de Nisman -que se encuentra al lado de las placas recordatorias de los judíos de origen argentino fallecidos en las guerras de Israel- algunos dirigentes hicieron declaraciones a los medios.

Además de Zbar, el titular de la DAIA, Ariel Cohen Sabban, dijo a Télam que “este acto es una buena oportunidad para reflexionar sobre qué tipo de Argentina queremos construir: el país de la impunidad o donde reine el imperio de la Justicia”.

El fiscal Ricardo Sáenz, consultado por esta agencia sobre qué cambió desde el asesinato de Nisman a la fecha, consideró que lo que se modificó “es el clima contaminado de la escena del gobierno anterior y todo lo que hicieron para atacar la imagen de Nisman" y consideró que "todo estuvo destinado a desprestigiar, para ensuciar la denuncia” hecha por el fiscal.

También participaron el rabino y ministro de Ambiente y Desarrollo Sustentable, Sergio Bergman; el ex fiscal Pablo Lanusse; Luis Czyzewski, padre de Paola, víctima del ataque terrorista ocurrido el 18 de julio de 1994, y Alejandro Fargossi, ex integrante del Consejo de la Magistratura.