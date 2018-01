Gallardo convocó a Armani y Pratto para el superclásico

El entrenador de River, Marcelo Gallardo, definió hoy la lista de convocados para el Superclásico amistoso del próximo domingo en Mar del Plata, donde están incluidos los flamantes refuerzos Franco Armani y Lucas Pratto, aunque no serían titulares.

Dentro de los jugadores que viajarán a la ciudad balnearia bonaerense no está el uruguayo Rodrigo Mora, que se especulaba podía tener una opción de retornar al primer equipo, luego de ocho meses fuera de las canchas y su regreso efectivo en la pretemporada en Miami.

“Estoy muy bien y muy contento, trabajando fuerte. Hace siete meses y medio que estaba parado. Ahora cuando el entrenador disponga estaré. Jugaré cuando Gallardo vea que estoy bien y que pueda aportar mi granito de arena”, afirmó Mora, apenas aterrizado en Buenos Aires.

Lo cierto, entonces, es que Gallardo colocará el mejor equipo disponible para el Superclásico del domingo, donde el millonario buscará recuperarse de la derrota amistosa en Estados Unidos ante Independiente Santa Fe de Colombia.

Esto excluye a Armani y Pratto desde el arranque, al menos, porque el cuerpo técnico está dosificando esfuerzos luego de su incorporación tardía a la pretemporada.

Respecto del delantero, Gallardo quiere que tenga unos minutos frente a Boca, para empezar a ganar ritmo de juego de cara al reinicio de la Superliga, frente a Huracán.

La única duda que mantiene el Muñeco y resolverá en los últimos entrenamientos es en la zaga central, donde podría renovarle la confianza a Jonathan Maidana, por encima de Lucas Martínez Quarta, quien se perfilaba como el titular para este semestre, luego de la suspensión por doping.

En ese contexto, el once inicial del millonario, de no mediar incovenientes, será con Germán Lux; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta o Maidana, Javier Pinola y Marcelo Saracchi; Leonardo Ponzio; Enzo Pérez, Ignacio Fernández, Gonzalo Martínez; Rafael Sánchez Borré e Ignacio Scocco.

Además, viajarán Armani y Franco Petroli (los otros dos arqueros del plantel), más Milton Casco, Iván Rossi, Ariel Rojas, Nicolás de la Cruz, Carlos Auzqui, Pratto y el juvenil Benjamín Rollheiser.

El plantel practicará el sábado por la mañana en River Camp en Ezeiza y viajará en vuelo chárter a las 18, para quedar concentrado en el hotel Costa Galana.