Un sufrido Juventud puso corazón pero no le alcanzó

Juventud le puso ganas, corazón y hasta hue... para que el debut de Salvador Mónaco como DT, al menos, se sume un punto. El empate final del santo 3 a 3, anoche frente a San Jorge de Tucumán en el Martearena, al fin y al cabo fue un resultado que reflejó lo que un equipo y otro mostró durante el tiempo de juego. Aunque por el lado local, quizás por todo el gasto que hizo y las intenciones de avanzar en forma permanente en terreno adversario, le podrían acercado más hacia una victoria.

Con la llegada de Salvador Mónaco, quien reemplazó en el cargo de DT a Gustavo Módica, se abrieron las expectativas con respecto a la posibilidad de que el equipo antoniano pudiera sumar de a tres frente al expreso tucumano.

El nuevo entrenador con el poco tiempo que dispuso desde la primera charla con los jugadores inculcó su filosofía, buscando conformar un dibujo táctico con el Rata Zelaya en la función de ser salida permanente desde la zona defensiva por el sector izquierdo para provocar algún desequilibrio en campo contrario.

Y esta estrategia debía ser acompañada en la posición de ataque, desde el otro extremo de la cancha, con Francisco De Souza, bien recostado por derecha, para sorprender con llegadas más punzantes hacia el arco contrario.

De todos modos, San Jorge se mostró como un equipo ordenado, tratando de cubrir en forma inteligente los movimientos de los rivales, especialmente cuando se disponían a concretar el traslado de la pelota hasta el arco defendido por Carrizo.

Juventud fue haciendo el gasto. Apareció como más incisivo en ataque, dispuesto a llevarse por delante al rival y cuando podía encontrar algún hueco provocó cierto peligro en el arco de enfrente. Así, por los costados el santo comenzó a hacer daño y los jugadores contrarios no le encontraron la vuelta.

Pero llegó el primer desajuste por el lado defensivo de los locales, cuando Javier Bayk consiguió poner la pelota lejos del alcance de Juan Mulieri. Fue un golpe fuerte para los antonianos, pero que tuvieron la posibilidad de llegar al empate, pero el remate de la Chancha Zárate fue bien contenido por Carrizo.

Cuando San Jorge marcó el segundo a través de Rubén Tarasco, a Juventud medio que se le nublaron las ideas y no hubo reacción. Justo llegó el tiempo de descanso.

En el entretiempo, Salvador Mónaco inyectó una voz de aliento para que sus dirigidos pudieran cambiar el chip. El Ratón Ibáñez, en una triangulación con el Beto Acosta y el Rata Zelaya, definió ante la salida de Carrizo.

A partir de ese momento renacieron las esperanza para mirar desde otra perspectiva el desarrollo del encuentro. El santo empezó a presionar y a conseguir que cada pase llegue a destino en forma correcta. Y para que Zárate inflara el pecho, se presentó justo una pelota que le quedó servida en uno de los vértices del área chica y con remate bajo el atacante venció la resistencia del uno de San Jorge.

Pero otra vez la desatención de la última línea antoniana. No la perdonó el conjunto visitante que en un tiro de esquina, Carlos Tapia, libre de marca, metió el frentazo que superó a Mulieri.

Nuevamente a remar. Y en esto de no dar por perdido, mientras quedaba resto, Matías Gogna se paro en el área contraría y consiguió el gol que justificó un 3 a 3.

Juventud mostró un estilo más punzante desde de mitad de cancha hacia adelante. Es verdad que Salvador Mónaco no tuvo tiempo y apenas le dio ese mensaje en dos prácticas, pero queda la parte más dura y de que este plantel empiece responder de acuerdo a lo que de ahora en más el técnico tratará de imponer, identificando al equipo con este estilo de juego.

A lo mejor corre mucho riesgo y en un fútbol bastante estudiado para buscar practicidad, contundencia y no dormir en la última línea, pero es cuestión de tiempo.

Por lo pronto, Juventud salvó un punto en un partido complicado.



La síntesis

JUVENTUD 3 SAN JORGE 3

J. Mulieri (5) N. Carrizo (7)

F. Pérez (4) R. Alderete (5)

J.P. Cárdenas (6) A. Montiel (5)

M. Gogna (6) F. Zambrano (5)

R. Zelaya (5) C. More (5)

F. De Souza (4) C. Montiglio (6)

J. Montero (5) A. Pérez (5)

D. Pascuttini (6) R. Tapia (6)

C. Acosta (6) J. Bayk (6)

G. Ibáñez (6) C. Vega (5)

L. Zárate (7) R. Tarasco (6)

DT: S. Mónaco DT: V. Godoy

Goles PT: 20’ J. Bayk (SJ), 30’ R. Tarasco (SJ). ST: 5’ G. Ibáñez (JA), 17’ L. Zárate (JA), 19’ R. Tapia (SJ), 24’ M. Gogna (JA).

Cambios ST: E. Cuevas (5) por C. Vega (SJ), 12’ G. Mendoza (5) por D. Pascuttini (JA), 22’ R. Gómez por J. Montero (JA), 25’ R. Serrano por A. Montiel (SJ), 27’ J. Zamabrana por J. Bayk (SJ), 34’ J. Molina por G. Ibáñez (JA).

Jornada: 7ª fecha

Árbitro: Guillermo González (5)

Estadio: Padre Martearena