La confesión más fuerte de Pampita: "Solo me pueden entender quienes perdieron un hijo"

A principios de julio Pampita se marchaba de Pampita Online, el ciclo que marcaba su debut como conductora en Telefe, en medio de una crisis de pareja con Pico Mónaco. A tres meses de ese hecho, regresó a la misma pantalla, pero a PH Podemos Hablar donde terminó contando el difícil momento que vivió.

"Lo que viví haciendo el programa en Telefe fue algo sin precedentes: sentí que estaban todos obsesionados con el día a día, el rating, qué cosas pasaban. No me dieron tiempo a que me acomodara. Incluso teniendo buen rating, porque hacíamos un promedio de 6, 7 puntos", aseguró la modelo, que terminó haciendo una fuerte confesión. "Estaba pasando un muy mal momento y dije 'basta'. Estaba con una crisis de pareja, y y no soy igual que el resto de la gente: solamente me pueden entender las personas que perdieron un hijo", aseguró.

"El equilibrio emocional es distinto a los demás, es una lucha de todos los días estar bien con tus hijos, en el trabajo. Entonces una crisis de pareja no es la misma que para las otras personas. Me voy a lugares oscurísimo que no podrían imaginarse. Estar en un programa en un canal líder como Telefe requería de un esfuerzo enorme y tenía todos los otros programas haciéndome la vida imposible, era realmente una pesadilla venir a trabajar", aseveró.

"No quiero victimizarme, pero mi realidad es distinta a la del resto de la gente. Cuando estoy mal por algo mío personal dicen 'bueno, se peleó con el novio'. Sí, para vos es así, pero yo tenía un proyecto de familia con esa persona, vivía en mi casa y estaba integrado a mi familia. Me destruye cuando se me cae un proyecto, y encima estoy con ese equilibrio livianito por lo de Blanca", relató su dolor, en el ciclo de Andy Kusnetzoff.

Ahora, a cargo de Pampita íntima en la nueva señal Net TV, contó cómo decidió volver a la pantalla: "Cuando estuve bien les dije '¿puedo volver?', pero cuando estoy mal necesito encontrar mi equilibrio y ver a mis hijos, que me dan mucha fuerza. Necesito tiempo para acomodarme y hacer mi trabajo en la tele. Es distinto a un actor, que se mete en un personaje. Yo soy yo cuando estoy a cargo de un programa", finalizó.