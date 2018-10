La Selección argentina, a igualar el récord de 1963

Hace 55 años que la Argentina no le gana dos partidos seguidos.

La Selección argentina podría lograr un hecho anhelado que no sucede hace mucho: ganarle dos partidos consecutivos a su par brasileño.

La última vez que pasó fue en 1963. Sí, hace 55 años cuando lo derrotó primero en el Sudamericano en La Paz por 3 a 0 y luego en la Copa Roca en San Pablo por 3 a 2.

Que Scaloni sea un DT interino, que no esté Messi entre los 11 y que la Selección argentina actual sea parte de un proceso de lógico recambio no implica que este duelo tenga menos valor. Además, Brasil irá con lo mejor, con Neymar, Coutinho y Cía., como para también quedar arriba en el historial de enfrentamientos.

Y si de hacer historia se habla, además de ser la primera vez en la historia que Argentina y Brasil se enfrenten en Arabia Saudita, hay otros datos llamativos.

El país donde más veces se midieron fue Brasil, en 37 ocasiones. Le sigue Argentina, con 34. Y tercero viene Uruguay, con seis. ¿Las sedes más raras? Costa Rica (dos veces), Australia (dos veces), Qatar, China y ahora Arabia.

Definición por penales

El amistoso entre Argentina y Brasil es un partido con mucha importancia, está claro. Es que además de la histórica rivalidad entre ambos países a nivel fútbol, ambas selecciones se van a disputar el trofeo del torneo denominado Superclásico Championship. ¿Qué pasa si hay empate en la final? Se definirá al campeón con penales.

Los números

El primer partido oficial entre Argentina y Brasil se jugó el 20 de septiembre de 1914, en Buenos Aires, con el triunfo de la Albiceleste por 3 a 0. Los goles fueron de Izaguirre (41 y 65) y Molfino (57).

Por su parte, la mayor goleada argentina sobre la verdeamarela se registró el 15 de enero de 1939 en el estadio de Sao Januario, en Río de Janeiro.

Fue 5 a 1, con goles de García (9), Masantonio (20, 56), Moreno (34, 60). Descontó Leónidas, a los 61. Se repitió en 1940.

En tanto, la goleada más significativa de Brasil a la Argentina se dio el 20 de diciembre de 1945, en el mismo estadio. Perdimos 6 a 2.