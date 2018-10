El futbolista Leandro Romagnoli anunció su partido despedida, que se realizará el próximo 15 de diciembre, y reconoció que, cuando invitó a su ex compañero Ignacio Piatti, éste le confesó que “tiene ganas de volver a San Lorenzo”.

En una conferencia de prensa brindada en el Nuevo Gasómetro, el Pipi dijo que en el anuncio le aparecen “sensaciones encontradas, porque será mi último partido vistiendo esta camiseta”.

“Jugar por última vez con la gente en la cancha ya me emociona. Ojalá que salga todo bien, que sea una fiesta para los que vienen y que se puedan divertir”, indicó.

Además, Romagnoli -actual manager de la institución- reveló que lo llamó “a Nacho Piatti para invitarlo a la despedida” y su ex compañero le dijo que “tiene ganas de volver a San Lorenzo”.

El partido, que se disputará el sábado 15 de diciembre a las 17, es organizado por la productora de eventos WFG y, según se anunció, habrá una gran cantidad de invitados vinculados a la historia de San Lorenzo.

Los socios del club tienen venta exclusiva hasta el 22 de octubre a través de ticketek y los valores de las entradas oscilan entre 450 y 1.500 pesos.

Entre los jugadores invitados figuran Ezequiel Lavezzi, Bernardo Romeo, Pablo Zabaleta, Piatti, Emmanuel Mas, Julio Buffarini, Andrés D’lessandro, Gonzalo Bergessio y Gustavo Campagnuolo.

Además, estarán Eduardo Tuzzio, Fabricio Coloccini, Pablo Michelini, Lucas Pusineri, Guillermo Franco, Sebastián Saja y Agustín Orión.

Los entrenadores será Héctor Veira, Edgardo Bauza, Manuel Pellegrini y Rubén Darío Insúa.

La idea es que sean dos equipos: uno con la mayoría de los futbolistas que integraron el plantel que ganó la Copa Sudamericana en 2002 y otros con los que componían el que obtuvo la Libertadores en 2014.

Tal como suele ocurrir en este tipo de eventos, Romagnoli jugará un tiempo para cada equipo.