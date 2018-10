“Queremos un desarrollo en el Gran Chaco que no destruya los ecosistemas”

Aude Maio-Coliche es la embajadora de la Unión Europea en Argentina, y durante esta semana estuvo visitando la ciudad en el marco de IV Encuentro Mundial del Chaco Sudamericano.

La diplomática francesa tiene una basta experiencia en temas relacionados con la región. Desde 2001 se desempeñó en diversos cargos en la Comisión Europea y en el Servicio de Acción Exterior de la UE vinculados con las relaciones entre Europa y América Latina, siendo el último el de jefa de Delegación UE (Unión Europea), en Venezuela.

No es la primera vez que viene a la provincia. Ya cumplió la tercera visita en menos de un año y medio.

Se define como “sensible al paisaje y a la cultura”. En diálogo con El Tribuno, se refirió a los aportes, el interés y la cooperación de la UE con la provincia en particular y el Chaco americano en general.

¿Cuál es el motivo de su visita a Salta?

Hoy (por el martes último) tuve el honor de estar invitada para el encuentro del Gran Chaco Americano, con las autoridades de los países que conforman esta linda región, como embajadora de la Unión Europea en Argentina.

Y eso seguramente porque las autoridades saben que, por nuestro compromiso concreto, la UE considera que regiones como el Gran Chaco son esenciales para nuestro propio desarrollo.

¿En qué sentido?

La región del Gran Chaco tiene reservas en agua, es un pulmón con mucho oxígeno, tiene una biodiversidad enorme y también culturas diversas.

En ese sentido es un bien público de la humanidad y desde la UE pensamos que debemos cuidar los bienes públicos de la humanidad. La UE desde hace muchos años promueve esto de poder apoyar a las organizaciones que quieren un desarrollo sostenible en regiones como el Gran Chaco.

Y hoy estamos ante un acontecimiento importante para la región...

Hoy vamos a inaugurar uno de estos proyectos, que es el de desarrollo sostenible de la región alrededor del río Pilcomayo, que implica a tres países: Argentina, Bolivia y Paraguay.

El proyecto tiene un monto total de 2 millones de euros aproximadamente, de los cuales la UE va a aportar un millón y medio para apoyar a quienes hacen este trabajo en el Pilcomayo.

¿Se trabajará solo con el cauce?

No solamente. El río es lo que une, pero se va a trabajar en el desarrollo de toda el área que cubre el río desde una perspectiva de conservación ambiental y de desarrollo sostenible.

Este es un proyecto de la fundación ProYungas y las actividades son para fortalecer las áreas protegidas de la región, implementar modelos de producción sustentable, fortalecer los mecanismos locales y regionales de gobernanza y poner a disposición información de calidad sobre la región para políticas públicas y decisiones empresariales.

La línea presupuestaria que ha permitido financiar esta iniciativa viene de una convocatoria a proyectos que tienen como objetivo la protección de los bienes públicos de la humanidad.

Fueron 5 los proyectos que se eligieron, con 10 millones de euros en total; no es solo el de ProYungas. Hay en otros proyectos en 4 biomas en América. Y se trabajó con la comisión de medioambiente de Sicosur.

Se debe decir que son muchos los beneficiarios...

Los destinatarios son 7 millones y medio de personas de toda la región. Nosotros queremos el desarrollo, pero no un desarrollo salvaje, que no destruya los ecosistemas, porque los necesitamos en todo el planeta.

¿En qué está la UE comprometida con Salta?

Hubo un primer proyecto en el año 2010 para la renovación del Centro Cultural América. Luego hubo una relación seguida con la embajada de la UE y todos los embajadores de los Estados miembros que tienen una embajada en Argentina, que vinieron en grupo a Salta en 2013.

Se miró cómo se podía trabajar con cada embajada en particular, no solamente con la UE, y después tuvimos un proyecto muy exitoso, del que se habló en este encuentro, promovido por la sociedad civil, que es proyecto ProNorte, en colaboración con los municipios de Cachi y Guachipas y el Gobierno de la Provincia.

¿Este último fue el de agua?

El proyecto no tiene solamente el sentido de agua, sino de ayudar a la estructuración del diálogo entre la sociedad civil y las autoridades públicas. En la UE pensamos que solo con una sociedad civil fuerte se puede tener democracias fuertes. Entonces tenemos una línea presupuestaria que permite a ONG y fundaciones postularse a financiamientos para construir participaciones políticas públicas desde la sociedad civil. ProNorte presentó un proyecto donde nos dijeron que quieren construir modelos de decisión entre los municipios de Cachi y Guachipas, la Gobernación y la sociedad para resolver el problema del acceso al agua. Entonces el objetivo de nuestro financiamiento no es dar acceso al agua, sino reforzar la gobernabilidad y la participación de todos en ese proceso decisional. Es muy poderoso porque ese sistema ahora está usado para otras problemáticas y eso permite mejores políticas públicas.

¿No son los únicos vínculos que trabajan Salta con la UE?

Salta también trabaja en un programa de relacionamiento con una región en Europa. La provincia fue elegida junto a otras tres provincias argentinas para ser beneficiada con un programa de intercambio con Europa. Se trata de un proyecto sobre cómo quiero mejorar mi capacidad productiva y cómo quiero mejorar mi turismo y ha identificado la región de Alentejo, en Portugal, como una región social para trabajar esos temas y las autoridades. Han comenzado a comunicarse para ver cómo se puede aportar mutuamente. Se implican autoridades, empresas y sociedad civil, y así se hace un vínculo útil, productivo.

Y hay algún otro que no está confirmado por ahora...

Ultimamente otro proyecto de la sociedad civil fue seleccionado para financiamiento, y está dentro de lo que es la lucha por el cambio climático. Todavía no está firmado y por eso no podemos adelantar mucho. Tenemos otros programas y podemos decir que la cooperación de la UE con Argentina es muy fuerte en temas de seguridad, de cohesión social, en cambio climático y para el sector empresarial.