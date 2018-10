Los tíos de Sheila confesaron el crimen

El peor final. Esta tarde, en el marco de un importante operativo, la Policía bonaerense encontró el cuerpo de Sheila Ayala, la niña de 10 años que se encontraba desaparecida desde el domingo pasado. En las últimas horas las sospechas se centraron en el círculo familiar de la nena, por disputas entre los integrantes. Luego del hallazgo, los tíos de Sheila confesaron la autoría del homicidio.

Tras reconocer el homicidio, los tíos de Sheila declararon que tomaron "alcohol, drogas y perdimos el control. No sé cómo llegamos a esto. Se nos fue de las manos".

Dos detenidos por el crimen de #Sheila confesaron el asesinato a la policía: "Tomamos alcohol, drogas y perdimos el control. No sé cómo llegamos a esto. Se nos fue de la mano" #ImpactanteTestimonio #LacrasDeLaPeor #PobreSheila #Justicia pic.twitter.com/cFVmlwi2X5

Fabián González, de 24 años, es pareja de Leonela, hermana del padre de Sheila. Vive en el piso segundo del complejo habitacional en el barrio Trujuy de San Miguel. Su mujer, con un embarazo en curso, había dado entrevistas a los canales de televisión denunciando la desaparición de la niña.

El lugar donde fue hallado el cuerpo de Sheila

Su departamento está ubicado en un segundo piso, contiguo al túnel donde apareció el cadáver. En estas horas, peritos de la Policía Bonaerense inspeccionan el lugar y se concentran en una cama de goma espuma con bolsas, cintas y moscas que volaban sobre el colchón con un peluche de Hello Kitty entre el nylon.

La sospecha: el cadáver de la menor habría estado en el lugar antes de ser arrojada al túnel envuelto en una bolsa, con un posible cautiverio en lugar, para ser arrojado desde una altura de seis metros.

Al parecer, González "la aguantó todo lo que pudo y la tiró".

El departamento había sido incluida en la lista de domicilios a inspeccionar a lo largo de esta tarde. "No había nadie cuando llegamos", asegura una voz con acceso al expediente, "o se callaron, como no teníamos orden judicial de allanamiento no podíamos tirar abajo la puerta."