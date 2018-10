Otras graves acusaciones contra Balbi

Si bien no hay otras denuncias judiciales sobre el sacerdote Eduardo Balbi, además de los rumores de su paternidad, en Joaquín V. González también se señalan otras graves acciones que ameritarían una investigación judicial. Fuentes eclesiásticas deslizaron que se fue de Joaquin V. González haciendo "mucho lío", y que por esos motivos, el monseñor Mario Cargnello habría rechazado que el polémico sacerdote volviera a Salta. Posibles casos de pedofilia en el pueblo se deslizan como "anécdotas", porque habría mediado un intercambio de dinero entre los preadolescentes y el cura. "No es el único caso", dijo la fuente refiriéndose a la causa de Vizgarra, y agregó: "Escuché una vez que un hombre puteaba y dijo: maldito el día que me arruinó la vida Balbi", deslizó. También señaló que el sacerdote "tiene contacto con la justicia".

"Sé que se fue haciendo mucho lío", reconoció una fuente cercana a la parroquia del pueblo. "Son denuncias duras", aseguró. Consultado sobre el silencio que arrastra el pueblo durante años, indicó que "nadie quiere hablar nada acá.... vos aquí en González te matás... y muchos saben mucho, pero no hablan...", advirtió.

Uno de los últimos datos que se puede conocer sobre el religioso es que en mayo del 2015 se lo nombró vicario parroquial de la iglesia bonaerense "Nuestra Señora de Caacupé", aunque no asumió el cargo, y en abril del 2016 fue trasladado a la Arquidiócesis "Santa María de los Ángeles", en EEUU. Luego de ejercer el sacerdocio por tierras lejanas, el sacerdote habría querido regresar a Salta, "Balbi le hizo una denuncia a Cargnello porque él quería volver, y Cargnello le dijo que no", afirmó la fuente.