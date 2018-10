Barrionuevo se aferra a su sueño de atajar en River

El sueño del pibe siempre está en pertenecer a un club de Primera División pero muchas veces para esos chicos del interior ese camino se hace más difícil por diferentes factores.

La distancia es una de ellas pero para Franco Barrionuevo, un chico de 11 años (categoría 2007) y del norte de la provincia de Salta, más precisamente de Orán, el sueño está más cerca que nunca.

Franco es arquero y ataja en el Club General Pizarro pero hace tiempo también estuvo en Salta, Capital, en un campus del Real Madrid que se desarrolló en el Martearena.

Luego se enteró de una prueba de River en San Pedro de Jujuy y aprovechó la oportunidad ya que luego el millonario lo citó para que sea arquero de la banda en un torneo que se disputó en Entre Ríos donde finalizó tercero con River.

“Se aprende en todo sentido, siempre trato de arriesgar todo, me gustaría quedarme en River porque es un club grande de Argentina, eso implica que me pierda de amigos acá (Orán) pero también ganaré amigos allá. En la calle mis amigos me felicitan, me dicen: vamos que vos podés”, sostuvo Franco Barrionuevo que tiene de padre a Oscar quien comentó como se dio la llamada a la última prueba: “En mayo me llamaron, ya que el ya había realizado una prueba en Buenos Aires pero como es del interior a veces tienen que verlo más por el tema de la pensión. Ahora me llamaron y me dijeron que quería que lleve a Franco el 11 de noviembre otra vez a Buenos Aires donde le analizarán por varios días”, sostuvo el padre del joven arquerito.

Franco Barrionuevo cursa sexto grado en el colegio San Antonio de Orán y luego de las clases entrena en su club, Pizarro, mientras que en otro horario se perfecciona con un entrenador de arqueros de Deportivo Tabacal.

“Siempre trato de estar entrenando, todo me sirve, ya entrené con los chicos de River y es exigente, hay que estar siempre preparados”, comentó Franco, quien también habló de sus referentes en el arco: “Tengo varios que me gustan y siempre trato de verlos, el primero es Gianluigi Buffón, después está Marc Ter Stegen y Franco Armani al que más veo y que me gustaría conocer”.

Mientras tanto, Franco sigue entrenando y trabajando día a día para llegar de la mejor manera a la última prueba que arrancará el 11 de noviembre.

“A veces a los chicos del interior se las hace siempre complicado, si viviéramos en Buenos Aires no me caben dudas que Franco estaría quedando en cualquier club, hasta de Racing también lo pidieron para hacer una prueba. Estamos tranquilos, sabemos como familia de las condiciones que tiene de Franco”, sintetizó Oscar Barrionuevo padre de Franco.