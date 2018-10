La 74° Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) desarrollada en Salta la semana pasada fue, entre otras cosas, el escenario para grandes disertaciones de personalidades de los principales medios del continente. Una de las ponencias más destacadas fue la de Daniel Hadad, CEO y fundador de Infobae, quien analizó el nuevo escenario que plantean los teléfonos celulares como principal herramienta para informarse y el rol de las redes sociales. Las claves para hacer un diario digital que en poco tiempo se convirtió en uno de los principales del país, las fake news, la suscripción como medio para contener a los lectores y el futuro del diario de papel fueron abordados en una entrevista de la que participó El Tribuno al cabo de su ponencia.

Explicaba en su ponencia que no hay secretos para el periodismo, pero sin duda Infobae tiene una clave para posicionarse como lo ha hecho, nos gustaría que nos comente cuál ha sido...

Creo que la clave está en tener una buena redacción, al final del día lo que marca la diferencia entre un medio y otro es la calidad de sus periodistas, de sus fotógrafos, de sus editores. El editor es clave, es el en el que en tiempos en el que hay redes sociales y hay una cantidad de información, es el que va a decir “esto es noticia” y si es noticia se amplía, se recogen fuentes, las reglas básicas del periodismo. Que a veces uno en el vértigo, cuando uno ve este fenómeno nuevo de las fake news, no es otra cosas que cosas que han existido siempre: es falsear o no hacer una nota en profundidad. Algunos cuando hablan de fake news dicen que es de manera intencional, lo cual puede ser cierto hay gobiernos o hay empresas que intentan hacer este tipo de cosas. Pero el periodismo fue periodismo, es periodismo y va a seguir siendo periodismo siempre.

Con Infobae han logrado incorporar una marca que es un diario digital y posicionarla frente a otras como Clarín y La Nación. Me imagino que no debe ser una tarea sencilla ¿cómo se lleva eso día a día? Porque además es un medio joven...

Sí, ellos son medios con una historia, con un nombre muy fuerte. Nosotros somos un medio mucho más joven y competimos a diario, nos “matamos” por una primicia, por una nota, y en el buen sentido porque al final de todo, la competencia hace que el público sea beneficiado porque ellos se esfuerzan, nosotros nos esforzamos, ellos trabajan en mejor periodismo de calidad, nosotros tratamos de hacer periodismo de más calidad, y la competencia es buena en todo.

¿Consume medios regionales, como por ejemplo del norte argentino? ¿Si lo hace, qué recomendaciones daría?

Me nutro muchas veces de informaciones de lo que pasa en el país. Obviamente con los medios regionales porque nadie mejor que ellos para contarnos lo que pasa en una provincia o una ciudad de la que yo estoy a más de mil kilómetros de distancia. Yo no puedo aconsejar a nadie, sé que hay buenos medios y buenos periodistas que van del norte al sur del país y del este al oeste. Lo que sigo es a periodistas individualmente, a través de sus cuentas. Eso sí, para mí las redes son importantes en ese sentido, que muchos periodistas tienen otro canal más además del medio para el cual trabajan.

¿En qué estado está hoy el periodismo digital, en la era de fake news? ¿Qué recomendaciones tiene a los pequeños medios?

Yo no sé si hay medios pequeños o grandes, hay medios que hacen bien su trabajo y medios que lo hacen tal vez no tan bien porque no tienen recursos. Hoy cualquier medio que pueda tener gente que escriba bien o gente que tome buenas fotografías o buenos videos y que tenga un buen editor y que tenga una página que sea rápida, compite de igual a igual. Infobae es el ejemplo de eso, cuando nacimos éramos así y en poquitos años competimos de igual a igual y superamos a nuestros competidores. Lo mismo está pasando en España con eldiario.es, no tiene la historia de El País o del ABC y les compite muy bien. Por eso digo, me animo a ser optimista en esto, es que las nuevas tecnologías no tienen barrera de entrada, cualquiera de nosotros hoy puede hacer Infobae con otro nombre. No hay ningún límite, solo la imaginación.

¿Cuál es la situación en la libertad de expresión en Argentina? ¿Ha mejorado?

Muchísimo.

¿Pero qué tan lejos estamos del ideal?

No hay un modo perfecto. La libertad es una tendencia hacia, nunca es completa pero sí hay grados. Y la Argentina, si comparamos lo que era la presión estatal o gubernamental a muchos medios en la década que pasó y terminó en 2015, comparada con estos años, creo que en eso sí hay un salto cualitativo importante.

¿En los medios chicos la suscripción es una alternativa válida, se puede hacer?

Siempre hay que preguntarse por qué alguien va a pagar por algo. Si yo voy a dar un contenido que es diferencial, alguien lo va a pagar; pero si le voy a dar lo mismo que está en otro medio o en las redes, la pregunta es por qué lo van a pagar. ¿Yo por qué pago Spotify? Porque tengo toda la música ahí. ¿O por qué pago Netflix? Porque tengo casi todas las películas ahí. ¿Por qué tengo suscripción al New York Times? Porque no lo encuentro de otra manera, o al Wall Street Journal... Después tenemos que plantearnos si lo que ofrecemos nosotros vale la pena que alguien lo pague. Pero la tendencia va a ser hacia eso. La tendencia va a ser hacia las suscripciones sin dudas.

¿El convenio de grandes medios con New York Times o Washington Post puede ser una salida para este tipo de modelo de negocios?

Relativamente. Lo que nos agrega a nosotros un acuerdo periodístico con el Washington Post es tener el material de ellos en exclusiva para nosotros, Clarín tiene el New York Times. Ahora, la mayoría de la gente necesita primero el contenido local. Lo internacional es más sofisticado. La enorme mayoría quiere saber qué pasa en su ciudad, si las autopistas van a funcionar, si el agua se puede tomar, cuál es la situación del Gobierno, de cuánto fue la inflación, qué va a pasar con los impuestos. Lo local es lo primero, después el resto.

Usted dijo que el diario de papel no iba a desaparecer. ¿Cómo cree que va a ser la relación entre el diario de papel, el digital y las redes sociales?

Va ser de 95-5. Noventa y cinco digital y cinco papel. El papel es una cosa que va ser más sofisticada. Como el cine y Netflix: ¿Cuántas veces vamos al cine al mes? Una, dos o tres. ¿Cuántas veces entramos a Netflix o vemos una película en el cable? Todos los días. Más o menos pasa eso: a lo digital lo consultamos 10 a 20 veces por día y el papel se compra cada vez menos. Y para mí es un placer, reconozco que nada disfruto más que leer un diario de papel. Pero el actual ritmo de vida, más el bombardeo que tenemos de Twitter, de Instagram, de Facebook, de Snapchat, de Whatsapp, hace que cada vez tengamos menos tiempo y, si tenemos algo de tiempo de leer algo físico, por ahí leemos un libro.