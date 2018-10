La lucha de una ciclista y la municipalidad por un bicihangar

Jimena Pérez Marchetta es un joven madre que tiene como medio predilecto de movilidad a la bicicleta, además es integrante de Mujeres Bicibles y Argentina en Bici. Ella expuso en su cuenta de Twitter la lucha en la que se encuentra inmersa hace un tiempo por la instalación de un bicihangar.

Hace dos años se compró una bicicargo para poder trasladarse junto a su hijo pequeño por la ciudad, sin tener que optar por usar un auto. Al poco tiempo tuvo que mudarse a una casa sobre la calle Juana Hernández, cerca de El Portezuelo, que está tres metros por debajo del nivel de la calzada, además de tener una escalera en L para ingresar. Algo que le imposibilita a ella poder guardar la bici dentro del domicilio.

Es por eso que Jimena tomó una idea que viene aplicándose en países europeos y con ayuda de un amigo diseñador industrial logró construir un bici hangar. Una especie de estacionamiento metálico donde se pueden guardar bajo seguro las bicicletas.

Sin embargo, lo que en un principio era una solución se tornó en un problema para ella porque el bicihangar está ocupando espacio público al estar ubicado en la calzada de la casa y un vecino denunció ante la municipalidad este hecho.

Tal y como lo reflejó en su cuenta de Twitter, Jimena manifestó: "La municipalidad nunca me contestó las notas y vinieron en reiteradas ocasiones a multarme, incluso vinieron un 22 de septiembre (si, el día mundial sin autos). Los inspectores veían lo que era y fueron de lo más empáticos siempre pero seguían un protocolo, lógico. Hasta el día de hoy espero respuesta de la muni, mientras me amparo en una ordenanza vigente que no se cumple que dice que el municipio debe proveer estacionamientos de bicicleta. Eso no quita que sienta angustia y miedo por que algún día pueda ser retirado".

Jimena también indicó que el bici hangar está disponible para que cualquiera de sus vecinos lo utilice y ya tiene a una vecina que lo está haciendo. "Querer constituir un estacionamiento de este tipo, lejos de un capricho es querer visibilizar una realidad de mucha gente. Mí deseo y lucha con el bici hangar es: que para ninguna persona sea una barrera para moverse en bici el tema del estacionamiento, los gobiernos deberían generar ellos este tipo de iniciativas y regularlas (incluso con estacionamiento medido) pero no perseguirlas", concluyó.