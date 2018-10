Salta se prepara para ver a Los Pumas con Diego Fortuny

El cuarto día de Los Pumas en Salta no será igual a los demás porque en la jornada de hoy, a las 11.30, se realizará el último entrenamiento en el Jockey Club y Mario Ledesma, el entrenador del seleccionado argentino de rugby, dará a conocer la lista de los 23 jugadores que estarán disponibles para el sábado ante Australia, en el estadio Martearena, por la sexta y última fecha del Rugby Championship. Entre titulares y suplentes, la posibilidad de ver al salteño Diego Fortuny en cancha está más firme que nunca.

El canal oficial, ESPN, se adelantó en anunciar la presencia del salteño, ya que a través de sus redes sociales dio por hecho la inclusión del hooker de Universitario Rugby. “La felicidad de jugar en tu tierra: Fortuny formará parte del plantel que enfrentará a Australia en Salta”.

Además, en esta jornada se definirá la inclusión, o no, del goleador Nicolás Sánchez, que durante la jornada del martes no participó de las prácticas por una molestia, mientras que el santiagueño Juan Manuel Leguizamón espera disputar este encuentro para llegar a los 85 caps y pasar al propio Ledesma, para solo quedar a un partido de Rolando Martin y Lisandro Arbizu y a dos de Felipe Contepomi.

Los Wallabies, por su parte, llegarán a las 19 al aeropuerto Martín Miguel de Güemes y se alojarán en el hotel Sheraton.

Deportista destacado

Durante la tarde de ayer, el Concejo Deliberante de la Ciudad le entregó una plaqueta a Diego Fortuny como “deportista destacado”.

El hooker de Los Pumas recibió la plaqueta de los concejales Matías Cánepa y Ricardo Pasarell, extítular de la Unión de Rugby de Salta.

“Al señor Diego Ezequiel Fortuny, por su trayectoria y logros obtenidos en la práctica deportiva del rugby. Salta, octubre de 2018”, reza la misma.

Tras el reconocimiento, el jugador regresó a la concentración nacional y hoy entrenará junto al resto del plantel en el Jockey.