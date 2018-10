Leonor Fleming: “Juana Manuela fue una pionera de la literatura como forma de vida”

Prolífica escritora, pionera de la literatura fantástica argentina, precursora en la lucha por los derechos de la mujer y de los pueblos originarios, entre otros, nuevas ediciones de la obra

revisada y anotada de Gorriti verán la luz esta noche, en el marco de Salta Expo Libros.

¿Cuál es la relevancia que tiene la presentación de estos nuevos volúmenes? ¿Cómo fue el trabajo de investigación, qué encontrarán los lectores?

Estaremos en la Expo presentando dos libros: “Panoramas de la vida”, que es el segundo volumen que publica la autora en dos partes. Es una recopilación de todo lo escrito desde su primer libro hasta el segundo. Juana Manuela es una autora que publicó prácticamente todos sus escritos en diarios y revistas de Argentina y de distintas partes del mundo. Por eso, sus dos primeros libros son muy voluminosos, porque junta en ellos artículos de costumbres, novelas cortas, cuentos, todo un conjunto variado y libre -en la forma y en el estilo- para hacer sus libros.

En el caso de “Sueños y realidades”, contiene algunas de las piezas más interesantes y de mayor actualidad, como “Peregrinación de un alma triste” y “El pozo de Yocci”, dos de sus novelas

cortas, además de otros títulos. Es una narrativa que tiene que ver con su vida, con la historia de su familia que es la historia de la independencia y las guerras civiles posteriores. Todo ese referente histórico está en los cuentos de Juana Manuela. También su sociabilidad y viajes. Como indica su nombre “Panoramas de la vida”. muestra muchísimos paisajes diversos. Ella tenía una gran virtud para las descripciones de la naturaleza y por eso los críticos la han destacado en su versatilidad.

La importancia radica en que en él aparece toda la geografía de Sudamérica: la Puna, los Andes, ciudades de Bolivia y Perú, el Pacífico. Creo que es la primera escritora argentina que habla sobre los pueblos originarios de Tierra del Fuego, sobre los onas, al cruzar el canal de Beagle en un vapor inglés.

Así que los lectores podrán encontrar una variedad muy grande de paisajes, costumbres, historia del siglo XIX, las guerras de la Independencia, ya que su padre y su tío fueron mano derecha de Güemes, uno con la espada y otro con la política.

¿Estos libros tienen alguna vinculación con “El mundo de los recuerdos”, editado hace algo más de un año por el Fondo Editorial?

Efectivamente. Los primeros libros de Gorriti son los más parecidos entre ellos, porque reúnen una serie de piezas, distintas novelas, cuentos fantásticos y más. “Panoramas de la vida” tiene mucha vinculación con “El mundo de los recuerdos”, porque son una colección de relatos. El equipo que fue haciendo cada uno de esos volúmenes es muy plural: han participado investigadoras de la UBA, de la UNSa, de la Universidad de Jujuy, también de universidades de Francia, España e Italia. Es decir, diferentes miradas y lenguajes críticos para presentar cada uno de los volúmenes. Esta colección tiene el apoyo del Fondo Editorial de la Secretaría de Cultura y el patrocinio de la Fundación Atilio Cornejo, que nos apoyó para que se reconozca el trabajo intelectual.

¿Cuáles son los valores fundamentales de la personalidad de Gorriti?

Era una mujer moderna y de avanzada en su época. Sus valores fueron muchos: el feminismo, el indigenismo, el patriotismo, la lucha por sus ideales. Fue una mujer que tomó sus decisiones y asumió las consecuencias. Se separó de su marido, con el que había tenido dos hijas. Trabajó para

mantenerse y cuando se fue a Lima tuvo otras relaciones y otros hijos con otras parejas. Y fue una mujer que se hizo respetar en una época en la que eso era muy mal visto en las elites del mundo. Por otro lado, era una mujer prudente, que no iba como kamikaze sino que mantenía con firmeza

sus principios, idea y conducta de avanzada, pero sin enfrentarse brutalmente. Por eso pudo ser una mujer respetada. También hizo muchas de las críticas a la sociedad de su época a través de la ficción. No solo criticaba el machismo, sino la doble injusticia de la mujer indígena menoscabada

por ambas condiciones.

Habrá hoy una presentación conjunta en Salta y en Buenos Aires...

Así es, es una feliz coincidencia. Aquí vamos a presentar “Panoramas de la vida” y “Oasis en la vida”, una novela muy curiosa que también se presentará en Buenos Aires. En el primer caso lo harán las investigadoras de la edición crítica Marcela Sosa y Graciela Balestrino, de la UNSa. En Buenos Aires hablará Alejandra Laera, investigadora de la UBA y responsable de esta edición, con la colaboración de Juan Pablo Canala. Podríamos decir que es el primer best-seller con

sponsor. Una compañía de seguros le encarga el texto para promocionar su empresa, del que se tiraron diez mil ejemplares, una locura para la época. Es la típica novela romántica, de dos jóvenes enamorados que están a punto de no consumar su amor y su matrimonio por una serie de

circunstancias desastrosas y porque no tienen dinero. También entonces Gorriti fue una pionera de la literatura como forma de vida. Ella escribe lo mejor que puede, pero no tiene ningún prurito como sí tenían los escritores de la época- de escribir por dinero.

¿Qué tiene para decirnos Gorriti en la actualidad?

Una lectura actual de la obra de Juana Manuela tiene, en primer lugar, ese estilo propio del romanticismo. Ella fue una romántica tardía, de una libertad total para encarar piezas de muy

distinta naturaleza, la historia de Sudamérica y una prosa que de alguna manera es “descuidada”.

No es una estilista al modo de la literatura de su época. Juana Manuela está apresurada, tiene tantos temas por contar que no le hace caso a ese estilo. Y eso le da una gran modernidad. No es retórica, no está pensando en la frase mejo hecha. Lo que quiere es convencer, contar, transmitir, involucrar al lector. No es una escritora del buen decir del siglo XIX, y por eso su estilo nos llega mucho más hoy, es muy actual. También los temas que trata están vigentes. Como el feminismo, que no es declarativo sino que está en las acciones de sus personajes femeninos: mujeres que toman riesgos y que aceptan sus consecuencias. Además de las críticas que hace al machismo, las convenciones y los prejuicios de la época. Siempre tomó partido por los débiles y los más despojados. Eso la hace muy contemporánea y digna de imitar, con una independencia que tuvo desde muy chica.