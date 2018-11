Messi, listo para volver ante Betis

El regreso de Lionel Messi y Samuel Umtiti, y la ausencia de Ousmane Dembélé son las principales novedades de la lista de convocados que el entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, dio ayer para recibir al Betis en el Camp Nou.

Messi y Umtiti ayer recibieron el alta médica antes de entrar en la convocatoria.

Se especula que el crack argentino hará su reaparición tras la lesión.

En cambio, Dembélé, que esta semana se ausentó de un entrenamiento alegando una gastroenteritis y que el viernes se ejercitó al margen del grupo, se quedó fuera por decisión técnica.

Enfrente estará el Betis del argentino Giovani lo Celso, quien atraviesa un gran momento individual.

Por otra parte, el argentino Santiago Solari, entrenador interino del Real Madrid, aseguró ayer que no mira más allá del partido de hoy ante Celta de Vigo, dirigido por Antonio Mohamed, mientras la prensa baraja la opción de que sea ratificado en su puesto.

El argentino no quiso valorar si una posible cuarta victoria en otros tantos partidos podría confirmar su continuidad.

Según el reglamento de la Federación Española (RFEF), la interinidad de Solari no puede durar más de 14 días, tiempo tras el cual Real Madrid deberá nombrarlo oficialmente entrenador o elegir a otro técnico. La fecha límite es mañana.

Real Madrid, sexto con 17 puntos, espera proseguir su escalada hoy visitando al Celta de Vigo y recortar la diferencia con el líder, Barcelona.

Ayer, Atlético Madrid, dirigido por Diego Simeone, venció por 3 a 2 al Athletic Bilbao de Eduardo Berizzo y se colocó en soledad en la segunda posición a un punto del líder Barcelona. Angel Correa fue titular en el colchonero.

Ayer también Valladolid (Leonardo Suárez) y Eibar (Gonzalo Escalante) empataron sin goles y Valencia (Ezequiel Garay) venció de visitante por 1 a 0 al Getafe.

Fecha 12 de la Liga española

Alavés - Huesca

Hora: 8 - TV: ESPN 2

-

Barcelona - Betis

Hora: 12.15 - TV: Directv Sports

-

Rayo Vallecano - Villarreal

Hora: 14.30

-

Sevilla - Espanyol

Hora: 14.30 - TV: Directv Sports

-

Celta - Real Madrid

Hora: 16.45 - TV: ESPN 2