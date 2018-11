El Rata Zelaya decidió no seguir en Juventud

“Mi cabeza ya no puede más con esto”, comentó el jugador, por la falta de pago de parte de la dirigencia antoniana, que además no solucionó el tema de los contratos en la AFA

El día a día en Juventud Antoniana siempre depara alguna novedad por la situación que se vive en el club en el orden económico. Ayer el “Rata” Raúl Zelaya no fue a entrenar y tomó la decisión de no continuar. “Todo el mundo sabe el momento que yo estoy pasando en lo personal, no me presentaron el contrato en la AFA y económicamente también. Si no hay ninguna solución o algo para poder arreglar me quedaré en mi casa nomás, tranquilo”, manifestó Raúl Zelaya, autor de un golazo el domingo pasado en el empate con Boca Unidos de Corrientes

Luego el jugador recordó la forma en que llegó a Juventud. “Un cuando va un club llega con las mejores expectativas. La idea es no dejar. Personalmente no puedo más. Mi cabeza ya no puede más con esto. Tengo cuentas que pagar y no puedo depender que me lo paguen mi padre, mi madre o mis suegros. Tengo que valerme por mí mismo y ahora la estoy pasando mal verdaderamente”, declaró el volante.

Para graficar su actual situación lo describió de esta forma: “Uno tiene chicos que van a la escuela y por ahí le quiere comprar un par de zapatillas, una remera, no lo puede hacer. Uno no sabe si utilizar la tarjeta porque no sabés si te van a pagar. Yo pelearé por lo mío y si no se da me quedaré en mi casa tranquilo, a esperar que me salga algo para lo que viene”.

Con respecto a la posibilidad de emigrar hacia otro club, Zelaya reconoció: “No hablé con nadie. Siempre está la esperanza de que alguien me llame para arreglar y seguir jugando en Juventud, esa es la realidad. Aún no me llamó nadie y seguiré con esta postura”.

Se hablaba de la posibilidad de ir a Central Norte. “A mí no me llamó nadie de Central. El último contacto que tuve con esta gente fue cuando me llamaron para cobrar la plata por la Copa Argentina y nada mas que eso. Lo que dijeron después es todo mentira”, sostuvo.

Se le consultó si esta medida dependerá de algún plazo en Juventud, a lo que contestó: “Esto no depende de mí, depende de la gente, de lo que ellos pretenden, digamos. No me llamó nadie. Va a seguir todo igual. Seguiré esperando a ver qué es lo que sale para más adelante, esa es la realidad que me toca vivir ahora”.

De una charla con el DT Salvador Mónaco, comentó: “Tuve una conversación con el. Le expliqué mi situación, él lo entendió. Para él soy importante y no depende de él. Me preguntó por qué no había ido, ya se lo había comunicado después del partido. Para el técnico era una decisión en caliente, pero ahora estoy bien y sigo con la misma postura”, cerró.

Varias bajas en la práctica

En el reinicio de la semana de entrenamiento del plantel santo hubo varias ausencias. Al “Rata” Raúl Zelaya, que no fue a entrenar como medida de protesta, se sumaron las lesiones de varios jugadores, como en el caso del defensor Federico Pérez, quien se sometió a una serie de estudios para saber en forma fehaciente el grado de su lesión. Al “Beto” Claudio Acosta, quien tenía un problema muscular, se le sumó un estado gripal; mientras el Ratón Ibáñez se recupera de una contractura. También se evalúa el estado de Juan Pablo Cárdenas y la “Chancha” Leandro Zárate.

Hoy la actividad antoniana se realizará en turno matutino en el Honorato Pistoia, ya con la presencia del DT Salvador Mónaco, quien estuvo un par de días en Tucumán. El entrenador también empezará a analizar el reemplazante de Juan Molina, quien habría llegado a las cinco tarjetas amarillas y no podría estar para jugar contra Chaco For Ever.