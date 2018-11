Después de 8 años y una condena, vuelve al ring la Hiena Barrios

El excampeón mundial de boxeo, Rodrigo “La Hiena” Barrios, reaparecerá oficialmente arriba de un ring el próximo 14 de diciembre, en la ciudad cordobesa de Río Seco, después de ocho años de inactividad y en una velada que incluirá una pelea de su hijo Mauro. El oriundo de Tigre pasó más de dos años en prisión luego de haber sido condenado por atropellar y matar a Yamila González, de 20 años, y su hijo por nacer, durante un accidente de tránsito ocurrido en la ciudad de Mar del Plata.

La información fue confirmada por el actual entrenador de la ‘Hiena‘, Claudio Moreno, en declaraciones a Radio Rivadavia, quien detalló que el evento será en la mencionada localidad cordobesa, de cinco mil habitantes. “Ayer cerramos todo con el intendente de la localidad (Ramón Flores). Teníamos opciones para llevar el evento a Chaco o Santiago del Estero, pero elegimos Córdoba. El evento se va a llamar “Renacer”, contó el exboxeador y promotor de la pelea Gabriel “Garza” Funes al portal “A la vera del ring”.“La Hiena Barrios está haciendo terapia desde hace tiempo y he notado muchos cambios positivos en él y en temas de responsabilidad”, explicó Moreno.

Y agregó que la Hiena ya no maneja y que va a entrenar en transporte público, al tiempo que admitió que existe la posibilidad de un escrache contra el polémico boxeador. “Que haya escraches es una posibilidad que puede llegar a pasar pero es algo que me sobrepasa. Son cosas que tenemos que asumir”, afirmó el entrenador.

El excampeón mundial superpluma de la Organización Mundial de Boxeo (OMB), de 42 años, será el protagonista estelar de la velada que se llevará a cabo el viernes 14 de diciembre en el Polideportivo Municipal Guillermo Evans de la ciudad ubicada a 26 kilómetros del límite con Santiago del Estero. El rival con el que se enfrentará la Hiena todavía no está confirmado -sería un púgil brasileño- el combate se efectuaría en categoría superligero (cuyo límite es 63,503 kilogramos) y a seis u ocho asaltos. En la velada también combatirá Mauro, el hijo de Barrios, de 25 años, quien debutó como profesional el 3 de noviembre del año pasado en Córdoba.