Actualización de TDAH en Salta

Desde la Fundación de Apoyo para Personas Especiales invitan a la jornada de actualización que se realizará mañana y estará a cargo del psicólogo y presidente de la Fundación de Neuropsicología de Buenos Aires, exdirector de Docencia e Investigación de la Fundación TDAH, Rubén Scandar.

La jornada de actualización se realizará en Mitre 669. Se ofrecerá para profesionales de 8.30 a 14 y para padres, en forma gratuita, de 16 a 18.

En diálogo con El Tribuno, la organizadora del evento, la licenciada en Psicología Sandra Díaz destacó que el encuentro apunta a mejorar la detección de los niños con TDAH, que si bien se incrementó, la mayoría de las consultan llegan cuando el niño ya se encuentra insertado en la escuela. "La salita de 5 y primer grado son el espacio donde queda de manifiesto la problemática. Hasta allí es como que la familia maneja la situación", expresó la profesional y alertó que el déficit de atención, la hiperactividad y la falta de comunicación con los pares son los síntomas que pueden generar la atención del docente.

Díaz destacó que entre los síntomas de TDAH se encuentran el no poder terminar de copiar las tareas, no lograr resolver problemas matemáticos. Por otro lado, los chicos no logran organizarse y cometen errores comunes de la distracción. "No necesariamente todos estos chicos requieren medicación o son TDAH, pero es bueno hacer la consulta", expresó.