De los bautismos de Icardi y Dybala al llanto de Scaloni

Fue una noche ideal la de Mendoza para la Selección argentina y para el cierre de su doble jornada de partidos estipulados por fecha FIFA ante México.

Y fue ideal por varios motivos. Uno de ellos tiene que ver con que dos de los delanteros a los que se le pedía goles pudieron decir presente en la red y sacarse pesadas mochilas al festejar ambos su primer gol con la camiseta de la Selección mayor.

Mauro Icardi convirtió su primer gol en ocho partidos con la casaca del seleccionado; mientras que Paulo Dybala rompió la racha tras 18 encuentros.

Pero la noche también fue especial para el entrenador interino y su cuerpo técnico, conformado por Pablo Aimar y Walter Samuel, ya que anoche se cumplió el último partido del interinato. Por eso las lágrimas de emoción del exfutbolista de Estudiantes de La Plata y Newell’s tras el partido.

“Estoy contento, más allá del gol, por todo lo que hicimos en estos partidos, contento con los jugadores que vinimos y feliz de terminar el año con esta victoria. Nosotros estamos bien con todos, con todo el cuerpo técnico. Si siguen o no lo decidirá la dirigencia, pero nosotros estamos contentos con ellos. El gol era algo que nos faltaba”, manifestó Icardi tras su primer gol en el elenco nacional, dejándole su guiño y apoyo a Scaloni para que siga.

Dybala, por su parte, se mostró agradecido y hasta sorprendido por la ovación que le dispensó el público mendocino y también “bancó” al técnico interino. “Agradezco el afecto de la gente, como pasó en Córdoba. Es un alivio que se me haya dado el gol, me saqué esa mufa, como se dice. Nosotros nos sentimos cómodos con Scaloni. No sabemos qué va a pasar, pero hemos trabajado bien, tuvimos buenos resultados y nos salió lo que propusimos dentro del campo de juego”, consideró el futbolista nacido en la localidad cordobesa de Laguna Larga.

Las lágrimas del técnico

Scaloni terminó su interinato de seis partidos a cargo de la Selección argentina con resultados positivos (de 6 partidos ganó 4, empató 1 y perdió solo uno -con Brasil-). Sin embargo, la dirigencia de la AFA extendería el vínculo del entrenador hasta el final de la Copa Améri ca.

El “otro Lío” de la Selección no pudo contener el llanto por la emoción en Mendoza. “Jugaron todos, la mayoría, la meta era esa. Los argentinos tenemos que entender que los delanteros hacen goles todos los domingos. Hoy Icardi y Dybala se desbloquearon. Debemos estar felices con estos jugadores que va a tener la Selección”, dijo Scaloni antes que la emoción le impida seguir hablando: “Estoy emocionado por la oportunidad que tuve, es difícil hablar, no lo esperaba”, cerró.



Uber, nuevo sponsor

La AFA firmó un contrato con la empresa Uber, que será sponsor de la Selección argentina por los próximos dos años.

Más allá de que el combinado nacional enfrentó a México en Mendoza, la rúbrica del vínculo se debió realizar en esa provincia debido a que es el único distrito donde el servicio es considerado legal.

Si bien no trascendieron montos del acuerdo, desde AFA explicaron que es “una suma importante de dinero” y le aclararon que los abogados de la casa estudiaron la propuesta durante cerca de un mes con el fin de evitar posibles demandas por haber acordado con una empresa que es señalada por muchos como ilegal.