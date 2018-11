Desde Salta pidieron a Yáñez que reflote el ARA San Juan

"Con mucho respeto, no le acepto las condolencias, porque mi hijo está vivo". Esas palabras marcaron uno de los momentos de tensión que se registraron ayer durante la teleconferencia que hubo entre la jueza federal de Caleta Olivia, Marta Yáñez, y parte de los familiares de los 44 submarinistas desaparecidos en el ARA San Juan.

La aclaración a la magistrada corresponde a Faustino Arjona, padre de Ramiro, uno de los siete salteños que iban en el navío de la Armada cuyos restos fueron encontrados el 17 de noviembre pasado luego de un año desde que el submarino se dio como desaparecido.

La jueza Yáñez, a cargo de la causa sobre la supuesta muerte de los 44 tripulantes del ARA San Juan, entendió de inmediato el dolor del padre y pidió disculpas por las condolencias que expresó. La teleconferencia empezó puntual a las 13.30 y terminó cuatro horas después. "Me voy conforme con los que nos dijo la jueza, pero aún no se solucionó nada", relató Faustino a El Tribuno.

La jueza ordenó reunir a los familiares de las víctimas para contarles los avances de su investigación y, sobre todo, responder preguntas. Madres, padres, hermanos y esposas de los tripulantes del submarino se contactaron con la magistrada en los juzgados federales de las provincias de donde son oriundos. En Salta la cita fue en España y Deán Funes.

Otro de los momentos que causó algunas rispideces en la reunión virtual fue cuando la mayoría de los familiares le preguntaron a Yáñez si es que iba a pedir que se reflote lo que queda del ARA San Juan, hundido a 907 metros de profundidad y a 600 kilómetros de la costa de Comodoro Rivadavia. La jueza respondió que todavía no cuenta con los elementos para determinar si es posible y necesaria esa disposición.

Explicó, además, que aún debe analizar las 67 mil fotos del submarino que obtuvo uno de los drones del buque de bandera noruega Seabed Constructor, de la compañía Ocean Infinity, que en solo diez días encontró el submarino desaparecido.

Está previsto que esta noche o en la madrugada de mañana arribe la embarcación al puerto de Sudáfrica, desde donde se enviarán las imágenes del hundimiento hacia la Argentina por valija diplomática.

Las fotografías permitirían, en el mejor de los casos, reconstruir lo que pudo haberle sucedido a la nave. La jueza de Caleta Olivia ya advirtió que nadie podrá verlas antes que ella las reciba.

"Le pedimos a la jueza que no los abandone a nuestros chicos, que necesitamos tenerlos con nosotros", dijo Faustino Arjona, quien no abandona sus esperanzas de encontrar a su hijo con vida. En la misma línea se refirió Miguel Nolasco, padre de Luis Carlos, otro de los tripulantes salteños desaparecidos. "Hasta que yo no vea nada de nuestro hijo no puedo creer que este muerto", dijo Mi guel a este diario.