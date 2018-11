Esteban Cístola tiene otro duro desafío este domingo

Esteban Cístola clasificó noveno y finalizó séptimo en la serie de la décimo cuarta fecha del TC Mouras que se disputa en el Autódromo Roberto Mouras de La Plata.

La jornada sabatina arrancó con el último de los entrenamientos y continuó con la clasificación, en la que el piloto salteño del equipo JPG Racing se ubicó en el puesto 9, con un registro de tiempo de 01;29,121.

El joven oriundo de Joaquín V. González corrió una serie muy ajustada, en la que se le complicó el sobrepasó, ya que el parabrisas de su auto quedó totalmente cubierto de barro con lo cual perdió visibilidad.

Sin perder el ritmo pero tampoco sin poder avanzar como esperaba, Cistola finalizó octavo.

En la final de hoy, el salteño largará desde el puesto 16 y desde esa ubicación intentará ubicarse entre los 5 mejores para seguir con chances de ganar el título.

“No fue la serie que esperábamos ya que desafortunadamente no pudimos avanzar como teníamos pensado. Mi parabrisas quedó completamente tapado de barro, y eso me anuló la visión. Mañana (por hoy) buscaremos hacer una carrera lógica, en la que podamos ir para adelante, superando autos y tratando de no cometer errores que nos puedan costar la final”, analizó Esteban.

En consecuencia, el piloto salteñoa correrá la final hoy, a partir de las 13, pautada a 18 vueltas o un máximo de 35 minutos. La carrera se emitirá en vivo por la TV Pública, para todo el país.

En tanto, Lucas Panarotti y Hernán Palazzo largan 1 y 2 por ser los más rápidos de las series sabatinas.